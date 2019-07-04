بيكيه يهدف لحرمان ريال مدريد من الناشئين الموهوبين بهذا الإجراء

ذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة يسعى لشراء فريق “ مانريسا جيمناستيك “ وهو الفريق الثاني الذي يحاول الدولي الإسباني السيطرة عليه بعد فريق “ أندورا ”.

ويكفي بيكيه الحصول على موافقة المنخرطين والشركاء في جمع عام استثنائي وقرر استثمار 400 ألف يورو في الفريق الذي يبقى أحد المدارس الرياضية المهمة في إسبانيا لتكوين اللاعبين الصغار.

ويعتبر الإسباني بيب غوارديولا لاعب برشلونة ومدربه السابق والمدرب الحالي لمانشستر سيتي أحد أبرز المواهب التي خرجت من الفريق.

ويملك فريق مانريسا جيمناستيك اتفاقًا مع ريال مدريد يعطي الحق للفريق الملكي في التعاقد مع الناشئين المميزين، لكن بيكيه يرغب في إيقاف هذا الاتفاق وحرمان الفريق المنافس لبرشلونة من المواهب.

ويهدف الدولي الإسباني لجعل فريقه الجديد مدرسة لفريقه الأول.