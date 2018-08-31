بيكيه قد يواجه عقوبة الحبس ستة شهور.. تعرف على السبب

قد يواجه المدافع الإسباني جيرارد بيكيه نجم برشلونة عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر بعد ثبوت قيادته سيارة برخصة منتهية.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أنه تم التحفظ على المدافع الدولي يوم الجمعة من قبل دورية روتينية للشرطة طلبت إظهار أوراق ثبوتية لرخصة قيادته.

وفي إسبانيا ، يمنح السائق 12 نقطة على رخصته لكنه يفقدها إذا تسبب في مخالفات مرورية وعندما تنتهي نقاطه وتصل إلى الصفر لا يسمح له السائق بالسير حتى يكمل دورة تدريبية على مدار 24 ساعة ويجتاز اختبارا في مقر المرور.

وذكرت محطة “كادينا سير” الإسبانية أن الضباط قاموا بفحص الوثائق ووجدوا أنه ليس لديه أي نقاط على رخصته ما يعني أنه ما كان ينبغي أن يقود السيارة.

وهذه تعد جريمة جنائية في إسبانيا تستوجب الحبس لمدة ستة شهور أو غرامة قدرها 5370 جنيهًا إسترلينيًا.

ويملك بيكيه تاريخا مع المخالفات المرورية ، حيث تجاوز السرعة المقررة للسير في الطريق العام الماضي فضلا عن القيادة بتهور.

وفي عام 2014 ، دفع غرامة قدرها 9400 جنيه إسترليني بعد مشادة مع ضابط المرور وقبل ثلاث سنوات تم القبض عليه وهو يحمل طفلاً بين يديه بدلاً من وضعه على مقعد معين.