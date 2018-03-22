بيكيه يكشف دليل العلاقة الودية بين لاعبي برشلونة وريال مدريد

قلل جيرارد بيكيه مدافع برشلونة من المشاكل بين لاعبي فريقه وريال مدريد المنافس التقليدي، بالكشف عن أن لاعبي الفريقين يتبادلون الحديث عبر مجموعة WhatsApp واحدة ويرسلون الرسائل بشكل طبيعي فيما بينهم.

وأشارت تقارير صحفية سابقة عن وجود انشقاقات داخل صفوف المنتخب الإسباني، خاصة بين لاعبي ريال مدريد وبرشلونة لكن بيكيه نفى هذه المزاعم تمامًا.

وأصر الدولي الإسباني من خلال كلماته عبر مدونته على أن اللاعبين يميلون للمزاح فيما بينهم قائلًا: “سأقول معلومة بسيطة. يعلم الجميع أن لاعبي كرة القدم لديهم مجموعات لتبادل الرسائل النصية عبر تطبيق WhatsApp. لدي واحدة فقط لأصدقائي المقربين وأخرى لزملائي في برشلونة”.

وأضاف “لكن مجموعتي المفضلة تضم لاعبين من المنتخب الإسباني يلعبون في ريال مدريد. عندما كنا بالفعل نتقدم بفارق 8 أو 9 نقاط عن ريال مدريد في الدوري، بدأت مجموعة خاصة لبعض اللاعبين في المنتخب الوطني الإسباني من ريال مدريد وبرشلونة. لو كنت تقرأ فقط ما تذكره وسائل الإعلام ستدرك أننا نكره بعضنا البعض لكن في الواقع نتبادل الحديث عن خطط المباريات وحتى عن الكتب التي نقرأها.

“بالطبع أنا أمزح! كل ما نفعله في هذه المجموعة الحديث إلى بعضنا البعض عن برشلونة وريال مدريد. لكن هذه المجموعة الأفضل بالنسبة لي خاصة مع تقدمنا 15 نقطة عن ريال مدريد في الدوري وأفكر جيدًا في إجاباتي على لاعبي ريال مدريد”.

ويمكن لبيكيه أن يسخر من زملائه خلال فترة التوق الدولية الحالية بعد تصدر برشلونة لليغا، بينما يأتي حامل اللقب في المركز الثالث.

ويضيف: “في الموسم الماضي عندما ربح ريال مدريد كل شيء كان لاعبوه يتحدثون عن قدراتهم وأنهم جيدون وكنت استمع لذلك وأنا صامت كلما رأيتهم في تدريب المنتخب الوطني. عقب فوزهم بكل مباراة في الموسم الماضي كانوا يخلعون قمصانهم ويلتقطون صورة دونها في غرفة خلع الملابس وينشرونها جميعًا على حساباتهم في إنستغرام. هل تتذكر ذلك؟”

“كانوا يبتسمون ويستعرضون عضلاتهم مثل الرجل الأخضر ويقولون “هلا مدريد”. أما هذا الموسم فالشعور مختلف. جميع الصور الخاصة بهم في إنستغرام تتحدث عن تحقيق 3 نقاط صعبة ويجب مواصلة العمل بجدية أكبر”.

“أرسل رسائل نصية على المجموعة المشتركة وأقول لهم لماذا تأخذون الأمر بجدية يا شباب؟ وأرسل رسومات ضاحكة وأخرى باكية حتى أنني أطلقت على المجموعة اسم “التهاني”.