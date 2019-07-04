تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. ”فتنة“ نيمار تضرب برشلونة.. ويوفنتوس يحرض إيكاردي

بدأت أزمات عودة نيمار إلى نادي برشلونة الإسباني تخرج عن إطارها الطبيعي، من حيث المفاوضات الشاقة مع باريس سان جيرمان الفرنسي؛ لاستعادة النجم البرازيلي، ووصلت إلى الانشقاقات داخل إدارة النادي الكتالوني.

زلزال نيمار

أكد برشلونة في بيان رسمي استقالة جوردي ميستري نائب رئيس النادي، والتي سبق أن أعلنها قبل ساعات، أمس الأربعاء، مؤكدًا شكره لما قدمه للفريق طيلة تحمله المسؤولية منذ 9 سنوات.

وكان جوردي ميستري قد تحمل المسؤولية خلال فترة الرئيس السابق ساندرو روسيل، كرئيس لفرع التكوين في كرة القدم منذ 2010، وبعدها صعد رفقة الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو كنائب للرئيس منذ العام 2015.

وكان من المقرر أن يساهم جوردي ميستري في تقديم الهولندي فرينكي دي يونغ، كلاعب جديد للفريق الجمعة المقبل، ولم يعلن برشلونة إن كانت الاستقالة ستمنعه من حضور الحفل.

وبحسب صحيفة ”أس“، فسبب الاستقالة يعود لصفقة البرازيلي نيمار، التي يسعى برشلونة لإتمامها، رغم معارضة بعض أعضاء إدارة النادي، للصفقة؛ لكونها مكلفة ماديًا ولخروج النجم البرازيلي سابقًا من الفريق.

وفي تطور آخر، قالت صحيفة ”سبورت“ إن برشلونة طلب من نيمار العودة إلى باريس سان جيرمان.

وأضافت الصحيفة الإسبانية بقولها، في تقرير نشرته اليوم، ”طلب مسؤولو برشلونة من نيمار العودة إلى باريس سان جيرمان والانتظام في معسكر الفريق الفرنسي قبل الموسم الجديد؛ لأن عملية استعادة قائد السليساو السابق معقدة للغاية، ويمكن ألّا يتم حسمها قريبًا“.

وأشارت ”سبورت“، المقربة من إدارة برشلونة، إلى أن إدارة البارسا لا تريد إشعال الموقف بين نيمار ومسؤولي باريس سان جيرمان؛ لأن هذا سيؤدي إلى المزيد من التعقيدات في الصفقة، ويمكن أن تدفع النادي الفرنسي لرفض بيع نيمار، وإجباره على البقاء في صفوف الفريق“.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن نيمار يرفض العودة إلى باريس، وأبلغ مسؤولي النادي الفرنسي أنه سيرحل عن صفوف الفريق، ويرغب في العودة إلى برشلونة، ووصل الأمر إلى أن اللاعب أبدى استعداده للتمرد على باريس سان جيرمان، والدخول في حرب مع رئيس النادي، القطري ناصر الخليفي؛ لإجباره على إتمام صفقة بيعه إلى برشلونة.

يوفنتوس يحرض إيكاردي على نابولي

قالت تقارير صحفية إن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، أصبح هدفًا مباشرًا لناديي يوفنتوس ونابولي في سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي.

وأشارت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية، إلى أن نادي نابولي عرض شراء إيكاردي من إنتر ميلان مقابل 60 مليون يورو، ليشعل السباق على المهاجم الأرجنتيني.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي التقى واندا نارا، زوجة إيكاردي ومديرة أعماله في نفس الوقت، وطالبها برفض عرض نابولي؛ لأن يوفنتوس يرغب بشدة في ضم اللاعب.

وتابعت بقولها: ”يستعد يوفنتوس لمنح إيكاردي راتبًا سنويًا يصل إلى 8 ملايين يورو، ولكن إدارة البيانكونيري تريد مهلة لحسم الصفقة، حتى تستطيع أولًا بيع الكرواتي ماريو ماندزوكيتش والأرجنتيني غونزالو هيغواين“.

وأردفت قائلة: ”يعلم مسؤولو يوفنتوس أن إيكاردي يفضل الانضمام إلى البيانكونيري على عرض نابولي، وبالتالي فقد طلبوا من واندا نارا الانتظار قليلًا، لأنهم يسعون بالفعل لضم المهاجم الأرجنتيني إلى صفوف الفريق، خاصة أن المدرب الجديد لليوفي ماوريسيو ساري كان يريد ضم إيكاردي إلى نابولي عندما كان مدربًا له، قبل أن يرحل إلى تشيلسي الإنجليزي، ويستقر أخيرًا في يوفنتوس“.

لغز بوغبا

قالت تقارير صحفية إسبانية إن الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، كشف رغبته النهائية في الانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وبحسب برنامج ”الشرنغيتو“، فإن بوغبا أبلغ أصدقاءه المقربين أن حلمه الحقيقي يتمثل في الانضمام إلى ريال مدريد تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان.

وفي سياق متصل، قالت تقارير صحفية إن نادي مانشستر يونايتد دخل سباق التعاقد مع داني سيبايوس، نجم وسط ريال مدريد الإسباني.

وأشار موقع caughtoffside، في تقرير نشره اليوم الخميس، إلى أن مسؤولي مانشستر يونايتد بدأوا بالفعل مفاوضات ضم سيبايوس، في سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، خاصة في ظل رغبة الفرنسي بول بوغبا في الرحيل عن المانيو، والانتقال إلى ريال مدريد.

وأكد الموقع أن مانشستر يونايتد يريد استغلال رغبة بوغبا في الانتقال إلى ريال مدريد، كي تكون تلك الرغبة ”ورقة رابحة“ في محاولات ضم سيبايوس، الذي يجيد أداء الأدوار الدفاعية والهجومية، ولكنه لا يحظى بإعجاب الفرنسي زين الدين زيدان، حيث لا يضعه ضمن خططه المستقبلية.

وكانت تقارير أخرى، قد أشارت إلى رغبة نادي ليفربول، بطل أوروبا، في ضم سيبايوس إلى صفوفه، حيث أبدى الألماني يورغن كلوب، مدرب الريدز، إعجابه الشديد باللاعب، ويريد ضمه إلى الفريق في الموسم المقبل.

مانشستر سيتي يضم رودري رسميًا

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا، مع لاعب خط الوسط الإسباني، رودريغو هرنانديز ”رودري“، من أتلتيكو مدريد.

وكان أتلتيكو مدريد، قد أعلن، أمس الأربعاء، أن ممثلي مانشستر سيتي دفعوا الشرط الجزائي في عقد رودري، البالغ من العمر 23 عامًا.

وبحسب شبكة ”سكاي سبورتس“، فإن قيمة الصفقة بلغت 62.5 مليون جنيه إسترليني، وهو الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد، ويمتد العقد لـ6 مواسم.

لامبارد يعلن التحدي مع تشيلسي

أعلن تشيلسي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعيين لاعبه السابق فرانك لامبارد؛ لتدريب الفريق الأول بعقد لمدة 3 سنوات، اليوم الخميس.

وقال لامبارد في بيان: ”أنا فخور جدًا بالعودة إلى تشيلسي كمدرب“.

وأضاف: ”يعرف الجميع حبي لهذا النادي والتاريخ الذي نتقاسمه معًا، ورغم ذلك سيكون تركيزي الوحيد على منصبي والاستعداد للموسم المقبل“.

وتابع لامبارد: ”كما نعرف أن الدوري الإنجليزي هو أكثر دوري تنافسي في العالم، لكن هذا لا يغير حقيقة أنه يتوجب أن نقدم أنفسنا وأن نبقى منافسين، نعرف أن هناك متغيرات، وأننا سنعاني من عقوبة التعاقدات، مانشستر سيتي وليفربول تميزا في العام الماضي، ويجب أن نكون واقعيين بشأن ذلك“.

وواصل لاعب تشيلسي السابق: ”لا يتوجب أن نتوقف عن محاولة الصعود للقمة، لن أقول إنني أتيت إلى هنا لفعل أمر معين، لكن غريزتي تقودني للتأكد من البقاء كمنافسين ومحاولة الفوز كل مرة“.