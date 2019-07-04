مارسيلو يطالب ريال مدريد السماح له بالرحيل

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن المدافع البرازيلي مارسيلو، طلب من إدارة ناديه ريال مدريد، السماح له بالرحيل خلال موسم سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة ”سبورت“، فإن مارسيلو طلب من مسؤولي ريال مدريد، السماح له بالرحيل عن الفريق، رغم أنه ينال ثقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي، ويمتد عقده حتى العام 2022.

وأضافت الصحيفة الكتالونية أن مارسيلو، البالغ من العمر 31 عامًا، يمتلك عروضًا من أندية: باريس سان جيرمان الفرنسي، وآرسنال الإنجليزي، وميلان،ن ويوفنتوس، الإيطاليين.

وشارك مارسيلو في 34 مباراة، موسم 2018/2019، بواقع 2858 دقيقة، سجل فيها 3 أهداف وصنع 6، وتردد أنه كان يريد اللحاق بزميله السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الصيف الماضي.

وانضم مارسيلو، البالغ من العمر 30 عامًا، إلى ريال مدريد في نوفمبر 2006، قادمًا من فلومينينسي البرازيلي.

وخسر مارسيلو مركزه في عديد المباريات الموسم الماضي لصالح سيرجو ريغيلون، ومن المتوقع أن يشغل الفرنسي فيرلاند ميندي مركز الظهير الأيسر في ريال مدريد موسم 2019/2020.

وشارك المدافع البرازيلي مع ريال مدريد 476 مباراة، سجل فيها 36 هدفًا، وصنع 88، وكان مع الفريق عندما أحرز 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و4 في الدوري الإسباني، و3 في كأس العالم للأندية، و3 في السوبر الأوروبي، ولقبين في كأس إسبانيا.