ريال مدريد يتراجع عن بيع هذا اللاعب بعد موافقة زيدان

كشفت تقارير صحفية الموقف النهائي للحارس الكوستاريكي كيلور نافاس في نادي ريال مدريد الإسباني.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن نافاس لن يغادر ريال مدريد هذا الصيف، بعد أن وافق الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الميرينغي، على بقائه في صفوف الفريق.

وأشارت إلى أن تحول موقف زيدان وإدارة ريال مدريد جاء بعد قلة العروض الجادة لشراء نافاس، حيث لم ترتق تلك العروض إلى القيمة المالية التي يرغب الريال في الحصول عليها.

ومضت تقول: ”العروض التي تلقاها ريال مدريد لشراء نافاس لم تكن جيدة على الإطلاق، حيث كان يريد مسؤولو الريال الحصول على 10 ملايين يورو لبيع الحارس الكوستاريكي، ولكن عرضي بورتو البرتغالي وباريس سان جيرمان الفرنسي كانا أقل كثيراً من المطلوب“.

وأكدت أن زيدان تراجع عن موقفه المتشدد من نافاس، بشرط أن تكون الأمور واضحة تماماً مع الحارس، وأن خطط المدرب الفرنسي تقوم على أن يكون البلجيكي تيبو كورتوا هو الحارس الأساسي، وأن يكون نافاس احتياطياً بالتبادل مع الحارسين الآخرين لونين ولوكا زيدان.

ويبلغ نافاس من العمر 32 عاماً، وينتهي عقده مع ريال مدريد في منتصف عام 2020، وشارك الموسم الماضي في 21 مباراة مع الفريق.