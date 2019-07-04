عناوين الصحافة: صفقة يوفنتوس ”الأفضل من رونالدو“.. احتجاج ميسي.. زوجة إيكاردي تلتقي مسؤولًا في جزيرة إيبيزا (صور)

شكلت صفقة البرازيلي نيمار والفرنسي أنطوان غريزمان اللذين يسعى خلفهما برشلونة وتعاقد أتلتيكو مدريد مع البرتغالي جواو فيليكس ونصف نهائي كوبا أمريكا أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بتعاقدات الأندية الإيطالية وخصوصًا انتظار صفقة دي ليخت وإيكاردي في يوفنتوس وتأهل هولندا لنهائي كأس العالم للسيدات.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بتعاقد أتلتيكو مدريد مع النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس قادمًا من بنفيكا مقابل 126 مليون يورو وكتبت :“ فنان وصل ”.

الصحيفة تحدثت عن اهتمام ليفربول بداني سيبايوس وأجر غريزمان في برشلونة على مدى 5 مواسم وكتبت :“ غريزمان يوقع لـ5 مواسم ويربح 18 و18 و21 و23 و25 مليون يورو“.

كما اهتمت الصحيفة بإقصاء الأرجنتين وميسي من نصف نهائي كوبا أمريكا أمام البرازيل.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء ميسي ونيمار في البرازيل على هامش نصف نهائي كوبا أمريكا وكتبت :“ لقاء بين نيمار وميسي ”.

كما اهتمت باستقالة جوردي ميستر نائب رئيس برشلونة.

الصحيفة تحدثت عن انتقال رودري لمانشستر سيتي وتأهل البرازيل لنهائي كوبا أمريكا وسط :“ غضب ميسي على التحكيم ”.

الموندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بما وصفته بـ“ حلم برشلونة “ من خلال تعاقداته في مختلف فروعه الرياضية القوية كرة القدم رجال وسيدات، وكرة السلة والهوكي، وكرة القدم في الصالات.

الصحيفة تحدثت عن تعاقد أتلتيكو مدريد مع جواو فيليكس في “ أغلى صفقة في تاريخ الفريق “ وتأهل هولندا لنهائي كأس العالم للسيدات.

آس

اهتمت الصحيفة بوضعية ميسي في المنتخب الأرجنتيني بعد الإقصاء الجديد في كوبا أمريكا من نصف النهائي وكتبت :“ العذاب والعاصفة ”.

الصحيفة اهتمت بتوقيع أتلتيكو مدريد مع النجم الشاب البرتغالي جواو فيليكس وإعلان زيدان للائحة 30 لاعبًا للجولة الإعدادية وقرعة الدوري الإسباني.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على كأس العالم للكريكيت وصول إنجلترا لنصف النهائي.

كما تحدثت عن قرب توقيع فرانك لامبارد لعقده كمدرب لفريق تشيلسي.

الصحف الفرنسية

ليكيب

الصحيفة تحدثت عن أولمبيك ليون ومنح رئيسه جون أولاس :“ كل الصلاحيات “ للبرازيلي جونينيو النجم السابق والمدير الرياضي الحالي.

كما تحدثت عن نصف نهائي كأس العالم للسيدات وكتبت :“ هولندا للمرة الأولى في النهائي“.

الصحيفة اهتمت بلقاء المتناقضين في ويمبلدون بين رافائيل نادل والأسترالي نيك كيريوس.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على النجم الشاب لروما نيكولو زانيولو وكتبت :“ هل زانيولو ليس للبيع ”.

كما تحدثت عن صفقة دي ليخت المنتظرة من يوفنتوس وكتبت :“ دي ليخت أفضل من كريستيانو رونالدو“.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- باحتجاج ميسي على التحكيم في كوبا أمريكا.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بلقاء تم في جزيرة إيبيزا بين واندا نارا زوجة ووكيلة أعمال ماورو إيكاردي وأحد مسؤولي يوفنتوس.

كما تحدثت عن تورينو المقبل على المشاركة في الدوري الأوروبي وصفقاته الصيفية.

الصحيفة أهتمت -أيضًا- بمحاولات إنتر ميلان لخطف لوكاكو من مانشستر يونايتد.