بعد الإطاحة بنائب الرئيس.. استقالة المدير الرياضي لبرشلونة بسبب صفقة نيمار

تتواصل نتائج سعي نادي برشلونة الإسباني إلى إعادة النجم البرازيلي نيمار إلى النادي، بعد الإطاحة بجوردي ميستري نائب رئيس النادي، يوم أمس الأربعاء.

وصدرت أنباء متضاربة من الصحف القريبة من أسوار برشلونة عن تقدم جوسيب سيغورا المدير الرياضي للنادي باستقالته من منصبه، وهو ما كشفته صحيفة ”سبورت“، في حين قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن سيغورا لم يتقدم باستقالته، ولكن لدى سيغورا نية للرحيل عن برشلونة.

وبحسب ”سبورت“ فإنه على الرغم من تقديم سيغورا استقالته إلا أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، لم يصدر قرارًا نهائيًا سواء برفضها أو بالموافقة عليها، ولكن في حالة الموافقة لن يتم تعويضه بشخص جديد من خارج أروقة الإدارة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التوقعات تشير إلى وضع الثنائي إريك أبيدال، ومساعده رامون بلانيس، في منصب الإدارة الرياضية لبرشلونة في نهاية المطاف.

وقرر جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة عدم تعيين أي نائب له، ليحل محل جوردي ميستري، ليكون هو نفسه رئيسًا ونائبًا للرئيس.

???? #ÚLTIMAHORA ⚠ Pep Segura ha presentado su dimisión a Bartomeu ???? El presidente azulgrana todavía no ha tomado una decisión definitiva, pero hay muchas posibilidades de que la acepte ▶ https://t.co/9taoSi5IHl pic.twitter.com/FxDxQq48am — Diario SPORT (@sport) July 4, 2019