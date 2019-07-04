رئيس نادي برشلونة يُعين نفسه ”نائبًا للرئيس“

قرر جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة عدم تعيين أي نائب له، ليحل محل جوردي ميستري ليكون هو نفسه رئيسًا ونائبًا للرئيس.

وبعد استقالة ميستري، كان رد فعل بارتوميو سريعًا؛ لتجنب الشائعات المحتملة حول المرشحين لتولي هذا المنصب المهم.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ المقربة من النادي الكتالوني، أن بارتوميو سيقوم بمهام ميستري الذي تقدم باستقالته يوم الأربعاء.

وكان ميستري قد تحمل المسؤولية خلال فترة الرئيس السابق ساندرو روسيل كرئيس لفرع التكوين في كرة القدم منذ 2010، وبعدها صعد رفقة الرئيس الحالي ماريا بارتوميو كنائب للرئيس منذ 2015.

وكان من المقرر، أن يسهم ميستري في تقديم الهولندي فرانكي دي يونغ كلاعب جديد للفريق يوم الجمعة، لكن رئيس النادي قرر القيام بذات المهام.