رسميًا.. أتلتيكو مدريد يضم جواو فيليكس جوهرة بنفيكا

رسميًا.. أتلتيكو مدريد يضم جواو فيليكس جوهرة بنفيكا

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني تعاقده رسميًا مع جواو فيليكس لاعب نادي بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبلغت قيمة الصفقة مبلغ 126 مليون يورو، بعقد يمتد حتى خمس سنوات، وفق ما أعلنه النادي المدريدي.

جاء هذا التعاقد بعد إعلان رحيل أنطوان غريزمان واقترابه من برشلونة.

يذكر أن مانشستر يونايتد الإنجليزي كان منافسًا لأتلتيكو من أجل ضم الموهبة البرتغالية، ولكن عرض الروخى بلانكوس كان الأعلى.

وشارك فيلكس (19 عامًا) لأول مرة مع الفريق الأول لبنفيكا الموسم الماضي وساهم في فوزه بلقب الدوري البرتغالي الممتاز بتسجيله 15 هدفًا وصنع سبعة أهداف أخرى خلال مشاركته في 21 مباراة منذ البداية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث