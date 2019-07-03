رسميًا.. أتلتيكو مدريد يضم جواو فيليكس جوهرة بنفيكا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني تعاقده رسميًا مع جواو فيليكس لاعب نادي بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وبلغت قيمة الصفقة مبلغ 126 مليون يورو، بعقد يمتد حتى خمس سنوات، وفق ما أعلنه النادي المدريدي.
جاء هذا التعاقد بعد إعلان رحيل أنطوان غريزمان واقترابه من برشلونة.
???? | Acuerdo con el @SLBenfica para el traspaso de @joaofelix70.
???????? El delantero portugués ha firmado con nuestro club para las próximas 7 temporadas ????
????⚪ ¡Bienvenido a la familia rojiblanca! ????⚪
???? https://t.co/bRENzFAyQB#AúpaAtleti #PuroTalento #BienvenidoJoãoFélix pic.twitter.com/NsAWSxoxlP
— Atlético de Madrid (@Atleti) July 3, 2019
يذكر أن مانشستر يونايتد الإنجليزي كان منافسًا لأتلتيكو من أجل ضم الموهبة البرتغالية، ولكن عرض الروخى بلانكوس كان الأعلى.
وشارك فيلكس (19 عامًا) لأول مرة مع الفريق الأول لبنفيكا الموسم الماضي وساهم في فوزه بلقب الدوري البرتغالي الممتاز بتسجيله 15 هدفًا وصنع سبعة أهداف أخرى خلال مشاركته في 21 مباراة منذ البداية.