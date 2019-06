صحيفة: البرتغالي جواو فيليكس يتمم إجراءات انتقاله إلى أتلتيكو مدريد

ذكرت صحيفة ”Record“ البرتغالية، يوم الاثنين، أن النجم البرتغالي الشاب الدولي جواو فيليكس، مهاجم بنفيكا، يتواجد في مدريد منذ، أمس الأحد، لإكمال إجراءات انتقاله لأتلتيكو مدريد الذي يستعد للإعلان عن الصفقة في الساعات المقبلة.

وحسب الصحيفة، فأتلتيكو مدريد سيدفع 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد الدولي البرتغالي، الذي سيتقاضى راتبًا يبلغ 6 ملايين يورو.

Joao Felix, his family and agent Jorge Mendes understand that Atletico Madrid is an ideal club to grow. Felix feels the affection shown by Atletico has been direct and sincere.

Game time is not assured at Manchester City, however Felix will have the last word.

