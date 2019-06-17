صحيفة: البرتغالي جواو فيليكس يتمم إجراءات انتقاله إلى أتلتيكو مدريد

صحيفة: البرتغالي جواو فيليكس يتمم إجراءات انتقاله إلى أتلتيكو مدريد

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

ذكرت صحيفة ”Record“ البرتغالية، يوم الاثنين، أن النجم البرتغالي الشاب الدولي جواو فيليكس، مهاجم بنفيكا، يتواجد في مدريد منذ، أمس الأحد، لإكمال إجراءات انتقاله لأتلتيكو مدريد الذي يستعد للإعلان عن الصفقة في الساعات المقبلة.

وحسب الصحيفة، فأتلتيكو مدريد سيدفع 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد الدولي البرتغالي، الذي سيتقاضى راتبًا يبلغ 6 ملايين يورو.

وتألق فيليكس الموسم الماضي برفقة بنفيكا، حيث سجل 15 هدفًا و9 تمريرات حاسمة في الدوري البرتغالي الممتاز وكان محط اهتمام بضع فرق، أبرزها ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر سيتي.

وبدأ اللاعب مشواره الدولي مع المنتخب البرتغالي الأول خلال نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام سويسرا.

وكان مانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب غوارديولا يضعان اللاعب ضمن خططهما لتعويض الرحيل المحتمل للألماني ليروي ساني.

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