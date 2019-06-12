هل يخطف أتلتيكو مدريد نجم بنفيكا البرتغالي جواو فيليكس؟

نشرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية تقريرًا عن النجم الصاعد في كرة القدم البرتغالية جواو فيليكس، مهاجم بنفيكا، والذي تتنافس فرق كبرى على ضمه أبرزها مانشستر سيتي ويوفنتوس وريال مدريد.

ويرغب بنفيكا في الحصول على قيمة الشرط الجزائي كاملًا في عقد اللاعب والبالغ 120 مليون يورو، لكنه في المقابل ترك له حرية الموافقة على المشروع الذي يلائم طموحاته، في ظل رفضه البقاء والعرض المقدم لتمديد عقده.

واقترح بنفيكا على لاعبه 2.5 مليون يورو كراتب سنوي، ورفع الشرط الجزائي في عقده إلى 200 مليون يورو، لكنه أخبرهم برغبته الرحيل نحو دوري أقوى لتطوير مستواه.

وحسب الصحيفة فاللاعب معجب بمشروع أتلتيكو مدريد ويرغب فعلًا في الذهاب لمدريد، لكن المشكل تكمن في الشرط الجزائي وقدرة الفريق الإسباني على دفعه.

وقدم الفريق عرضًا أوليًّا يبلغ 60 مليون يورو و20 مليونًا متغيرات، لكنه رفض لكون مانشستر سيتي أبدى موافقته على دفع الشرط الجزائي كاملًا، ويحتاج أتلتيكو مدريد للانتظار قليلًا وخصوصًا تسلم الشرط الجزائي في عقد الفرنسي أنطوان غريزمان الذي قرر الرحيل.

وحال دفع الفريق الإسباني المبلغ سيصبح فيليكس أغلى لاعب في تاريخ الفريق ويتجاوز الفرنسي توماس ليمار، الذي دفع أتلتيكو مدريد 75 مليون يورو للتعاقد معه من موناكو.

ويخشى الفريق الإسباني المجازفة لكون اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا لعب 43 لقاءً برفقة الفريق الأول سجل خلالها 20 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة، لكن عدة مراقبين يعتبرونه نجمًا صاعدًا في كرة القدم البرتغالية ويقارنونه بالنجم الكبير كريستيانو رونالدو.

وقاد فيليكس، بنفيكا للقب الدوري البرتغالي، كما فاز برفقة البرتغال بدوري الأمم الأوروبية، وسيكون نجمًا وحيدًا في أتلتيكو مدريد، ولذلك أبدى إعجابه بمشروع الأرجنتيني دييغو سيميوني.

المدرب الأرجنتيني سيفقد نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان، وفقد فعلًا الفرنسي لوكاس هيرنانديز ودييغو غودين وهوان فران وفليبي لويس وحتى الحارس السلوفيني يان أوبلاك يستعد للرحيل، وهو ما يفرض على سيميوني البحث عن بدائل وإعادة بناء الفريق بلاعبين جدد ونجم كبير.