تقرير.. مدرسة ريال مدريد ”منجم ذهب“ تتفوق على برشلونة في إيرادات بيع اللاعبين

نشرت صحيفة “ آس “ تقريرًا حول إيرادات ريال مدريد من بيع لاعبين تكوّنوا في مدرسة الفريق خلال العشر سنوات الأخيرة حيث بلغ إيرادات بيعهم مبلغ 245 مليون يورو متفوقًا على غريمه التقليدي برشلونة الذي جمع في نفس الفترة من بيع لاعبين تكوّنوا في مدرسته الشهيرة “ لامسيا “ مبلغ 155 مليون يورو فقط.

لكن الفريقين الأكبر في إسبانيا يتخلفان عن أتلتيكو مدريد الذي جمع مبلغًا يصل إلى 306 ملايين يورو من بيع لاعبين تكوّنوا في مدرسته.

وبإمكان ريال مدريد تجاوز جاره في حال إتمام عدة صفقات حيث سينتقل المهاجم راؤول دي توماس نحو بنفيكا مقابل 20 مليون يورو وتلقى عروضًا للتخلي عن مهاجمه بورخا مايورال ولوكاس فاسكيز وناتشو وكلهم لاعبون جاؤوا من مدرسة الفريق.

ووضعت الصحيفة مقارنة بين مصاريف الفريق على المدرسة وبين مبيعات لاعبيها حيث ذكرت أن مجموع أجور اللاعبين والأطر التقنية في موسم 2017-2018 بلغ 13،7 مليون يورو بينما باع ماركوس لورينتي بمبلغ يقارب 40 مليون يورو وهو ما يعني أن لاعبًا واحدًا ضمن للمدرسة مصاريفها لمدة 3 سنوات كاملة.

ويبقى ألفارو موراتا أكثر لاعب كسب من وراءه ريال مدريد حيث جلب للفريق فائضًا يصل إلى 72 مليون يورو بعد انتقاله ليوفنتوس وعودته لريال مدريد ثم بيعه لتشيلسي ومنها رحل لأتلتيكو مدريد حيث استفاد ريال مدريد أيضًا من واجبات التكوين.

وما زالت عدة فرق إسبانية وأوروبية تملك في صفوفها لاعبين تكوّنوا في مدرسة ريال مدريد ويستفيد من نسبة التكوين في صفقاتهم كحال ماركوس ألونسو وفابينيو.

وجدّد الفريق مدرسته بشكل كبير منذ 2014 وتتصدر صور دي ستيفانو وزيدان وكارفخال جدرانها ويأمل في جعلها أكثر إنتاجًا عبر البحث عن مواهب صغيرة لشرائها بمبالغ قليلة وتكوينها وإعادة بيعها مجددًا.