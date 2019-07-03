مفاجآت في قائمة ريال مدريد استعدادًا للكأس الدولية للأبطال

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، أسماء 30 لاعبًا للمشاركة في معسكر الفريق بكندا والولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للموسم المقبل.

وسوف يشارك ريال مدريد في بطولة الكأس الدولية للأبطال، التي تقام في الولايات المتحدة، ويخوض خلالها 3 مباريات أمام بايرن ميونخ الألماني وآرسنال الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وبحسب صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية، اليوم الأربعاء، فإن قائمة ريال مدريد ضمت مفاجآت كبرى، على رأسها انضمام الويلزي الدولي غاريث بيل إلى معسكر الفريق، رغم أن زيدان أعلن أنه خارج خططه في الموسم المقبل.

ولا يزال موقف بيل غامضًا في ريال مدريد، حيث أعلن مدير أعماله أن اللاعب لا يريد الرحيل عن النادي الملكي، ومستمر حتى نهاية عقده رفقة الميرينغي في منتصف عام 2022، في حين يرغب مسؤولو الريال في إدخال بيل ضمن صفقة تبادلية للحصول على خدمات لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وشهدت القائمة وجود المهاجم لوكاس فاسكيز، المرشح للرحيل عن سانتياغو برنابيو، في ظل اهتمام نادي آرسنال الإنجليزي بالحصول على خدماته، إضافة إلى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، والمهاجم ماريانو دياز، وكلاهما على قائمة المرشحين للرحيل.

وضمت القائمة 26 لاعبًا من الفريق الأول، إضافة إلى 4 من اللاعبين الشباب، وعلى رأسهم الياباني ”تاكيفوسا كوبو“، 18 عامًا، والمنتقل حديثًا إلى ريال مدريد.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا – لينون – كيلور نافاس – لوكا زيدان.

الدفاع: راموس – ناتشو – فاران – كارفاخال – مارسيلو – أودريزولا – فيرلاند ميندي.

الوسط: مودريتش – أسينسيو – كروس – إيسكو – براهيم دياز.

الهجوم: هازارد – يوفيتش – بنزيمة – رودريغو – لوكاس فاسكيز – غاريث بيل – فينيسيوس – ماريانو دياز.