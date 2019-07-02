ريال مدريد يخطط لخطف بوغبا على طريقة الظاهرة رونالدو

قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن نادي ريال مدريد وضع خطة محكمة لحسم صفقة الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن بوغبا هو الصفقة الأخيرة التي يريدها الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الصفقات المدوية التي أبرمها النادي الملكي، والتي وصلت قيمتها إلى 303 ملايين يورو.

وأضافت: ”وضع رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، والمدرب زيدان، خطة ضم بوغبا، والتي تقوم على الانتظار إلى اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات، ثم الانقضاض على الفرنسي الدولي، وحسم الصفقة نهائياً مع مانشستر يونايتد“.

وأكدت أن تلك الخطة تشبه ما فعله ريال مدريد في التعاقد مع البرازيلي الظاهرة رونالدو نجم إنتر ميلان الإيطالي، في عام 2002، حيث حسم الريال الصفقة في اليوم الأخير من الميركاتو.

وتضاربت التقارير حول الوجهة المقبلة للفرنسي بوغبا، حيث أشارت بعضها إلى أن اللاعب يريد العودة مرة أخرى إلى يوفنتوس الإيطالي، وتؤكد أخرى رغبته في الانضمام إلى ريال مدريد.

ولا يزال نادي مانشستر يونايتد متمسكاً بموقفه الرافض لبيع بوغبا، إضافة إلى المقابل المالي الكبير الذي يريده لحسم الصفقة، والذي لن يقل عن 160 مليون يورو.