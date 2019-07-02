عناوين الصحف الرياضية العالمية: ميسي يواجه 210 ملايين.. برشلونة يريد نيمار+غريزمان.. ريال مدريد لن يستسلم (صور)

شكلت صفقة الفرنسي أنطوان غريزمان التي يسعى برشلونة لحسمها ونصف نهائي كوبا أمريكا بين البرازيل والأرجنتين ونصف نهائي كأس العالم للسيدات بين إنجلترا وأمريكا أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بمستقبل الفرنسي بول بوغبا وإصرار ريال مدريد ومستقبل البرازيلي نيمار وتعاقدات أندية إيطاليا وخصوصًا ميلان ويوفنتوس.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بلاعب وسط منتخب إسبانيا وريال مدريد داني سيبايوس الذي تألق في أمم أوروبا تحث 21 سنة والذي قال: ”أعتقد أن زيدان شاهد البطولة“.

كما اهتمت بنصف نهائي كوبا أمريكا وكتبت: ”ليونيل ميسي ضد 210 ملايين برازيلي“.

الصحيفة تحدثت أيضًا مع ماركوس لورينتي المنتقل من ريال مدريد لأتلتيكو مدريد.

سبورت

تحدثت الصحيفة عن الصفقات المنتظرة لبرشلونة وكتبت: ”فالفيريدي قال نعم لنيمار + غريزمان“.

كما اهتمت بنصف نهائي كوبا أمريكا الذي يجمع البرازيل والأرجنتين في كلاسيكو كبير.

الصحيفة اهتمت بـ ”احتفالات منتخب تحث 21 سنة باللقب الأوروبي“.

الموندو ديبورتيفو

تحدثت الصحيفة عن صفقة الفرنسي أنطوان غريزمان الذي يسعى برشلونة لإتمامها وكتبت ”غريزمان نعم“.

كما اهتمت بنصف نهائي كوبا أمريكا وكتبت: ”ميسي أمام كوتينيو“.

الصحيفة تحدثت عن مشكلة سيبايوس في ريال مدريد وكتبت: ”سيبايوس لا يريد الجلوس في دكة البدلاء“.

آس

ركزت الصحيفة على مصير الفرنسي بول بوغبا وكتبت: ”ريال مدريد لا يستسلم“.

كما اهتمت بخطة نيمار للالتحاق ببرشلونة وكتبت: ”خطة نيمار هي الذهاب من البرازيل لبرشلونة دون المرور من باريس“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على عرض أرسنال للمهاجم الإيفواري ويلفريد زاها وكتبت: ”أرسنال يقدم عرضًا لضم زاها مقابل 40 مليون جنيه استرليني والدفع على 5 سنوات“.

كما اهتمت الصحيفة بنصف نهائي كأس العالم للسيدات الذي يجمع منتخبي إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.

الصحيفة تحدثت عن تمديد عقد ماركوس راشفورد في مانشستر يونايتد وتصريحات رافائيل بينتيز حول مغادرته لنيوكاسل.

الصحف الفرنسية

فرانس فوتبول

اهتمت المجلة الشهيرة بعدة مواضيع أبرزها مستقبل الثنائي نيمار ومبابي في باريس سان جيرمان وخصصت تقريرًا عن الموضوع تحث عنوان: ”نيمار أو مبابي: إن كان لا بد من الاختيار“.

كما أجرت حوارًا مع الهولندي أريين روبين الذي قال: ”حصلت على كل شيء جيد“.

ليكيب

اهتمت الصحيفة بانتقال أدريان رابيو ليوفنتوس ودور والدته في الصفقة.

كما تحدثت عن المدافع عادل رامي وكتبت ”أولمبيك مارسيليا يطلب الطلاق“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بنصف نهائي كأس العالم للسيدات بين إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على الدولي الإيطالي الشاب باريلا وكتبت ”باريلا لروما“.

كما تحدثت عن سوق انتقالات الأندية الإيطالية من خلال توافد عدة نجوم على الدوري الإيطالي في الموسم القادم.

الصحيفة اهتمت بنصف نهائي كوبا أمريكا وكتبت ”البرازيل التحدي لميسي“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على إنهاء يوفنتوس التعاقد مع الفرنسي أدريان رابيو والضغط من أجل التعاقد مع المهاجم الإيطالي كييزا.

كما اهتمت بتعاقدات ميلان الذي يرغب في الحصول على داني سيبايوس من ريال مدريد ولوفرين من ليفربول.