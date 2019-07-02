حقيقة اجتماع والد نيمار مع مسؤولي برشلونة لحسم الصفقة

نفى نيمار سيلفا والد النجم البرازيلي نيمار الأخبار التي تحدثت عن سفره لبرشلونة ولقائه مع أندري كوري مسؤول الفريق الكاتالوني للتفاوض بشأن عودة ابنه لبرشلونة هذا الصيف مؤكدًا أنه لم يغادر البرازيل.

وقال سيلفا نيمار لقناة “ فوكس سبورت “ :“ في الوقت الحالي هذا لم يحدث ، أنا في البرازيل وأمثل ابني هنا وليس في أوروبا في باريس أو برشلونة ”.

ونفى أيضًا حسب صحيفة ”سبورت “ اندري كوري مسؤول برشلونة لقاءه مع والد نيمار.

ورغم نفي والد نيمار ومسؤول فريق برشلون اللقاء، لكنهما حسب الصحيفة الإسبانية لم ينفيا وجود مفاوضات حول عودة اللاعب لفريقه السابق.

وسيكون نيمار حاضرًا في الملعب لمساندة زملائه في منتخب البرازيل خلال نصف نهائي كوبا أمريكا الذي يجمعهم بالأرجنتين والذي يقوده صديقه وزميله السابق في برشلونة ليونيل ميسي.

ويغيب نيمار عن البطولة بداعي الإصابة.