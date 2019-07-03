رغم حصد 87 مليون يورو ببيع لورينتي وكوفاسيتش.. ريال مدريد مطالب بالتخلص من 10 لاعبين

ذكرت صحيفة ”ماركا“ في تقرير لها أن قائمة نادي ريال مدريد الإسباني تتكون من 35 لاعبا لموسم 2019-2020، وتخلص من لاعبين فقط قام بيعهما مقابل 87 مليون يورو.

وباع ريال مدريد ماركوس لورينتي لأتلتيكو مدريد وماتيو كوفاسيتش لتشيلسي لكن اللائحة النهائية للفريق يجب أن تستقر على 25 لاعبا من أصل 35 لاعبا يضمهم الفريق حاليا قبل بداية الموسم الجديد.

وانضم للفريق 5 لاعبين جدد في فترة الانتقالات الحالية منهم البرازيلي رودريغو الذي اشتراه منذ الصيف الماضي لكنه سينظم للفريق هذا الصيف وتبحث الإدارة عن مخرج لعدة لاعبين.

وأصبح الفرنسي تيو هيرنانديز قريبا من ميلان مقابل 20 مليون يورو وهو نفس المبلغ الذي سيدفعه بنفيكا مقابل راؤول دي توماس زائد متغيرات.

كما يستعد الكولومبي جيمس رودريغيز والإسباني بورخا مايورال للرحيل نهائيا بينما ستتم إعارة النرويجي مارتن أوديغارد والمدافع سيرجيو ريغولين .

ويهدف الفريق إلى جمع 100 مليون يورو من الصفقات المقبلة ليحدث توازن مالي بعدما دفع 303 مليون يورو في صفقات تعزيز صفوفه.

ويبقى المشكل الأكبر هو الويلزي غاريث بيل الذي يرفض الرحيل عن الفريق ويرفض الدخول في صفقة الفرنسي بول بوغبا، كما أن مستقبل النجم الإسباني داني سبايوس يثر الجذل في الإدارة بين بيعه وإعارته فقط.

وفي المجموع يحتاج ريال مدريد للتخلي عن 10 لاعبين ليترك في لائحته 25 لاعبا فقط ويملك حوالي شهرين قبل إغلاق سوق الانتقالات.