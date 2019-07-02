تقرير: ريال مدريد يتحدى غاريث بيل في صفقة بول بوغبا

قالت تقارير صحفية، إن نادي ريال مدريد الإسباني يريد الحصول على خدمات الفرنسي بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بأي وسيلة.

وأضافت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن مسؤولي ريال مدريد يحاولون إبرام صفقة تبادلية للحصول على خدمات بوغبا؛ لتقليل المقابل المالي الكبير الذي تطلبه إدارة مانشستر يونايتد لبيع اللاعب، ويصل إلى 160 مليون يورو.

وأكدت ”ماركا“ المقربة من إدارة ريال مدريد، أن النادي الملكي يريد إدخال الويلزي غاريث بيل في صفقة تبادلية للتعاقد مع بوغبا، رغم أن الويلزي يرفض الرحيل عن الميرينغي قبل نهاية عقده الذي يستمر إلى منتصف عام 2022.

ويرفض الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، استمرار بيل، 29 عامًا في صفوف الفريق، وأكد لإدارة النادي أن الويلزي الدولي لن يكون له مكان في خططه للموسم المقبل، خاصة بعد التعاقد مع البلجيكي إدين هازارد والصربي لوكا يوفيتش.

ونقلت شبكة ”ESPN“، عن جوناثان بارنيت، مدير أعمال بيل قوله: ”غاريث بيل ليست لديه أي نية للرحيل عن ريال مدريد، وهو يستعد للمشاركة في التحضيرات للموسم الجديد، بدءًا من الأسبوع المقبل“.

وشارك بيل في 231 مباراة مع ريال مدريد، سجل فيها 102 هدف، وصنع 64، وفي الموسم الماضي سجل 14 هدفًا وصنع 6 في 42 مباراة.