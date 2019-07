نادي برشلونة يكشف رسميًا عن موعد وتفاصيل تقديم دي يونغ للجماهير

كشف نادي برشلونة، رسميًا، عن تفاصيل تقديم الهولندي فرينكي دي يونغ، لاعب خط الوسط الجديد للفريق، للجماهير ووسائل الإعلام.

وبحسب البيان الرسمي الذي تم نشره على الموقع الإلكتروني لبرشلونة، يوم الثلاثاء، فإن دي يونغ سيتم تقديمه يوم 5 يوليو/تموز الجاري، في معقل النادي ملعب ”كامب نو“.

وأشار البيان، إلى أنه سيتم فتح بوابات الملعب أمام الجماهير للحضور لاستقبال دي يونغ، والذي سيوقع العقود قبل القفز إلى أرض الملعب.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 2, 2019