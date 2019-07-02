برشلونة يرفض عرض بايرن ميونخ لشراء ديمبلي

كشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، موقف نادي برشلونة من العرض الذي تقدّم به بايرن ميونخ الألماني للحصول على خدمات الفرنسي عثمان ديمبلي.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، إن برشلونة رفض عرض بايرن ميونخ لشراء ديمبلي، حيث اعتبر مبلغ الـ70 مليون يورو الذي عرضه العملاق البافاري غير مناسب على الإطلاق.

وأشارت إلى أن رفض برشلونة لعرض بايرن ميونخ لا يعني فشل المفاوضات؛ لأن المباحثات لا تزال قائمة بين مسؤولي الناديين حول إتمام الصفقة، والوصول إلى سعر يرضي جميع الأطراف.

وأكدت أن مسؤولي بايرن ميونخ يسعون بشدة لضم ديمبلي، في ظل رحيل الهولندي أرين روبن، والفرنسي فرانك ريبيري من الفريق، وسعي مسؤولي النادي لضم صفقات شابة مميزة قبل بداية الموسم المقبل.

ويرغب نادي برشلونة في الحصول على أكبر مقابل مادي من صفقة بيع ديمبلي، في ضوء شرائه قبل عامين مقابل 105 ملايين يورو من نادي بروسيا دورتموند الألماني، وعدم ظهور اللاعب بالمستوى المنتظر منه، واقتراب التعاقد مع البرازيلي نيمار والفرنسي أنطوان غريزمان، مما سيصعب مهمة اللاعب الفرنسي الشاب في الاستمرار رفقة البلوغرانا.

وربطت تقارير سابقة انتقال ديمبلي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في جزء من صفقة تبادلية لإعادة نيمار إلى برشلونة.