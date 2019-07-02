هل يستعد باريس سان جيرمان لخروج نيمار إلى برشلونة بهذه الصفقة؟

أعلن باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تعاقده مع لاعب الوسط بابلو سارابيا من إشبيلية لمدة خمس سنوات، وسط تكهنات بأنها خطوة لتعويض الرحيل المحتمل للنجم البرازيلي نيمار.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل مالية لكن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أن اللاعب البالغ عمره 27 عامًا انضم للفريق الباريسي مقابل 20 مليون يورو (23 مليون دولار). وسجل اللاعب الإسباني 23 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة مع إشبيلية في كل المسابقات في الموسم الماضي.

وتشير تقارير إلى أن الصفقة تأتي ضمن استعدادات سان جيرمان لتعويض نيمار الذي قد يعود إلى برشلونة.

وقال سان جيرمان في بيان ”نحن سعداء بأن لاعب الوسط المهاجم بابلو سارابيا القادم من إشبيلية وقع على عقد معنا لمدة خمس سنوات“.