تقرير: الدوري الإنجليزي الممتاز منجم ذهب ريال مدريد

أعلن تشيلسي تعاقده رسميًّا مع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش قادمًا من ريال مدريد في صفقة كلفت الفريق الإنجليزي زهاء 45 مليون يورو زائد متغيرات، وهو ما دفع صحيفة “ آس “ للتركيز على علاقة ريال مدريد بالدوري الإنجليزي الممتاز واعتبرته بمثابة منجم ذهب.

وجمع ريال مدريد من صفقاته نحو الدوري الإنجليزي الممتاز مبلغ 275 مليون يورو منذ صيف 2013 في 5 لاعبين فقط.

وباع ريال مدريد الألماني مسعود أوزيل لأرسنال صيف 2013 مقابل 45 مليون يورو، وفي صيف 2014 باع الأرجنتيني أنخل دي ماريا لمانشستر يونايتد مقابل 75 مليون يورو.

وانتظر ريال مدريد حتى صيف 2017 لبيع الإسباني ألفارو موراتا لتشيلسي مقابل 80 مليون يورو، والبرازيلي دانيلو لمانشستر سيتي مقابل 30 مليون يورو، ثم هذا الصيف باع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لتشيلسي مقابل 45 مليون يورو.

وفي المقابل جلب ريال مدريد أبرز صفقاته من الدوري الإنجليزي الممتاز؛ إذ تعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مقابل 96 مليون يورو، والويلزي غاريث بيل مقابل 101 مليون يورو ، كما ضم أيضًا الكرواتي لوكا مودريتش من توتنهام وهم لاعبون ساهموا بقوة في 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا وشهرة وسوق كبيرين.

واشترى ريال مدريد هذا الصيف البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي بـ100 مليون يورو زائد 30 مليونًا كمتغيرات.. وبلغة الأرقام فقد دفع فقط 55 مليون يورو زائد كوفاسيتش و30 مليونًا متغيرات.

ولازال السوق الإنجليزي مفتوحًا أمام ريال مدريد؛ إذ يتفاوض لضم الدنماركي كريستسان إريكس من توتنهام ويأمل في تحقيق حلم زيدان بالتعاقد مع الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد.