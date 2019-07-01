تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. نيمار يبدأ الإضراب.. ومدير أعمال نجم الأرجنتين يعلق على عرض برشلونة

بدأت ”العملية نيمار“ تأخذ منعطفًا جديدًا، في ظل المفاوضات الشاقة الجارية حاليًا بين ناديي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل عودة تاريخية لقائد السليساو السابق إلى ”كامب نو“، بعد عامين من أكثر صفقات الانتقال إثارة للجدل في سوق الانتقالات الكروية العالمية.

تمرد نجم السليساو

كشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، اليوم الاثنين، رسالة نيمار الجديدة إلى إدارة باريس سان جيرمان، بأنه لن يعود مطلقًا إلى الفريق، ولن يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد رفقة بطل فرنسا، وهو ما وصفته الصحيفة الكتالونية بأنه ”إضراب“ من جانب اللاعب البرازيلي ضد ناديه.

ومن المقرر أن يعود لاعبو باريس سان جيرمان إلى المران؛ استعدادًا للموسم الجديد يوم 8 يوليو الجاري، وأعلن نيمار رفضه الانضمام إلى معسكر الفريق أو رحلته المقبلة إلى الصين قبل الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن موقف نيمار لم يفاجئ مسؤولي باريس سان جيرمان، حيث وضعوا خطة بديلة بالسماح لنيمار بتمديد إجازته السنوية، وفي نفس الوقت منح المفاوضات مع برشلونة وقتًا أطول، لحسم الصفقة.

وكانت آخر التقارير الخاصة بالمفاوضات قد أشارت إلى استعداد باريس سان جيرمان لبيع نيمار مقابل 130 مليون يورو، إضافة إلى اثنين من لاعبي برشلونة، من بين 4 لاعبين، وهم على الترتيب البرازيلي كوتينيو، والفرنسي عثمان ديمبلي، ومواطنه صامويل أومتيتي، إضافة إلى الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وأشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن برشلونة يخطط لوضع بند في صفقة إعادة نيمار، يتضمن جزءًا ماليًا يصرف للاعب، بناءً على مستواه وتأثيره مع برشلونة، للتأكد من أن نيمار سيبذل قصارى جهده.

موعد صفقة غريزمان

وفي سياق متصل، قالت تقارير صحفية إسبانية إن صفقة الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم هجوم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أصبحت قريبة للغاية من نادي برشلونة، وسوف يتم الإعلان الرسمي عنها خلال أيام قليلة.

وأشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إلى أن الشرط الجزائي في عقد غريزمان تراجع اليوم، الأول من يوليو، إلى 120 مليون يورو بدلًا من 200 مليون يورو، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام مسؤولي برشلونة لحسم الصفقة المنتظرة منذ فترة طويلة.

إلا أن الصحيفة أكدت، في تقرير نشرته الإثنين، أن أتلتيكو مدريد لن يقبل أي تفاوض حول قيمة الصفقة، وسوف يتمسك بالحصول على الشرط الجزائي كاملًا، خاصة أن الروخي بلانكوس سيدفع نفس المقابل للحصول على خدمات البرتغالي جواو فليكس، نجم بنفيكا، والذي يتضمن عقده شرطًا جزائيًا بقيمة 120 مليون يورو أيضًا.

وتوقعت ”موندو ديبورتيفو“ المقربة من إدارة برشلونة، أن يتم إعلان انضمام غريزمان، 28 عامًا، إلى برشلونة في الفترة من 8 إلى 10 يوليو الجاري، بعد أن ينهي مسؤولو برشلونة جميع الاتفاقات مع أتلتيكو مدريد، واللاعب الفرنسي الدولي.

وكيل نجم الإنتر يرد على برشلونة

خرج مدير أعمال الأرجنتيني لوتارو مارتينيز، نجم التانغو ونادي إنتر ميلان الإيطالي عن صمته، بخصوص التقارير التي أشارت إلى رغبة برشلونة في ضم اللاعب بداية من الموسم المقبل.

وقال ألبرتو ياكي، مدير أعمال مارتينيز، في تصريحات أبرزتها لشبكة ”فوكس سبورتس“: ”سمعت هذا الشائعات، ولكن حقيقة الأمر أن برشلونة لم يتفاوض مطلقًا معنا لضم مارتينيز“.

وأضاف بقوله: ”الأمر لم يتخط مرحلة الشائعات حتى الآن، وفي النهاية فإن القرار في يد اللاعب ونادي إنتر ميلان، هو الآن سعيد مع ناديه، ولكنه بطبيعة الحال يريد اللعب بصورة أكبر“.

وشارك مارتينيز، 21 عامًا، في 35 مباراة رفقة النيراتزوري في الموسم الماضي، وأحرز 9 أهداف، وصنع 2 آخرين.

وتألق مارتينيز مع منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في البرازيل، وأحرز هدفين في مرمى قطر وفنزويلا ضمن مباريات البطولة.

صفقة رابيو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رسميًا انضمام الفرنسي الدولي آدريان رابيو إلى صفوفه، في صفقة انتقال حر.

وقال يوفنتوس في بيان على موقعه على الإنترنت، إن لاعب خط الوسط سينضم إليه بعقد حر قادمًا من باريس سان جيرمان.

وأوضح يوفنتوس في بيانه أنه سيتم تقديم آدريان رابيو للصحفيين غدًا الثلاثاء على ملعب أليانز.

أزمة هيغواين

قالت تقارير صحفية إن عودة الأرجنتيني غونزالو هيغواين إلى نادي يوفنتوس الإيطالي تمثل أزمة حقيقية للبيانكونيري.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“ فإن مسؤولي يوفنتوس لا يريدون استمرار هيغواين رفقة اليوفي، ويبحثون عن وجهة جديدة للمهاجم الأرجنتيني، الذي لعب الموسم الماضي لناديين، هما ميلان الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي، وفشل في إثبات وجوده رفقة الفريقين.

وأشار الموقع إلى أن يوفنتوس يبحث عن وجهة خارج إيطاليا لبيع هيغواين، الذي لا يريد اللعب في الدوري الإيطالي، في الوقت الذي يرغب فيه مسؤولو البيانكونيري في التخلص من الراتب السنوي الذي يحصل عليه اللاعب، وهو 7.5 مليون يورو، ولا يزال يتبقى في عقده رفقة اليوفي موسمين كاملين، حيث ينتهي العقد في منتصف عام 2021.

من جانبه، قال موقع ”غول“ العالمي إن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يمكن أن يكون وجهة مثالية للأرجنتيني هيغواين، البالغ من العمر 31 عامًا.

وأشار إلى أن دييغو سيميوني، مدرب الأتلتي، يرغب في الحصول على خدمات هيغواين، كونه يحتاج بشدة إلى رأس حربة صريح، في ظل رحيل الفرنسي أنطوان غريزمان، المتوقع إلى برشلونة الإسباني، والشكوك الواسعة المحيطة باستمرار ألفارو موراتا رفقة الروخي بلانكوس في الموسم المقبل.

زياش يرفض إشبيلية

قالت تقارير صحفية هولندية إن المغربي الدولي حكيم زياش رفض عرضًا للرحيل من أياكس أمستردام إلى أحد أندية الدوري الإسباني.

وأشارت صحيفة ”أليغمين داجبلاد“ الهولندية إلى أن زياش رفض عرضًا مغريًا من نادي إشبيلية الإسباني للانضمام إليه في الموسم المقبل.

ونقلت عن زياش، قوله إنه رفض عرض إشبيلية، وقرر البقاء في أياكس.

وقال زياش، الذي يشارك مع منتخب المغرب حاليًا في كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر: ”مع احترامي الكامل لنادي إشبيلية، وباقي الأندية الأخرى المماثلة، فإنني لن أرحل عن أياكس إلى لوجهة تفوق النادي الهولندي، وتمثل تطورًا محوريًا بالنسبة لمشواري الكروي“.

وأردف زياش، بقوله: ”إشبيلية لا يختلف عن أياكس، وبالتالي فإنني لا أرى سببًا كي أرحل عن أمستردام إلى النادي الإسباني“.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة إشبيلية في الحصول على خدمات حكيم زياش، البالغ من العمر 26 عامًا، مقابل 30 مليون يورو.