تقرير: نيمار يتمرد على باريس سان جيرمان

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، أن النجم البرازيلي نيمار قرر التمرد على إدارة ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي، في محاولة منه للعودة إلى نادي برشلونة الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفي.

وأوضح برنامج ”Chiringuito“ أن نيمار يتمرد على باريس سان جيرمان، ويرفض العودة إلى النادي يوم 8 يوليو استعدادًا للموسم المقبل.

وأضاف البرنامج أن نيمار، المتواجد في بلاده، يريد الانتقال مباشرة من البرازيل إلى إسبانيا، دون المرور بباريس.

وذكرت تقارير أخرى، أن والد نيمار ومحاميه سيجتمعان مع آندريه كوري مسؤول نادي برشلونة، الثلاثاء المقبل، للتفاوض بشأن الصفقة.

وانتقل نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى باريس سان جيرمان بعد فسخ عقده مع برشلونة بسداد قيمة الشرط الجزائي، وهي 222 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى على الإطلاق في العالم.

وانضم نيمار إلى برشلونة قادمًا من سانتوس البرازيلي العام 2013، وسجل للفريق 105 أهداف، وصنع 77 في 186 مباراة، وأحرز مع الفريق عدة ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا العام 2015، ولقب الدوري الإسباني مرتين.