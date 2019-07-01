عثمان ديمبلي على رادار بايرن ميونخ

كشف تقرير صحفي فرنسي الإثنين، أن نادي بايرن ميونخ الألماني، بدأ التحرك للتعاقد مع المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب نادي برشلونة الإسباني.

ووفقًا لمجلة ”فرانس فوتبول“ فإن حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، تواصل مع وكلاء عثمان ديمبلي، حيث أوصل رغبة النادي البافاري في ضم اللاعب في سوق الانتقالات الصيفي.

وأشارت الصحيفة الشهيرة إلى أن حميديتش، سيؤجل التفاوض مع برشلونة بشأن ديمبلي، حتى يتم النادي الكتالوني صفقة التعاقد مع أنطوان غريزمان، لأنه يعتقد أن ذلك سيقلل من قيمة التعاقد مع ديمبلي.

ويضم بايرن ميونخ 5 لاعبين فرنسيين هم كينغسلي كومان وتوليسو ولوكاس هيرنانديز وبافارد.

ويسعى بايرن ميونخ للتعاقد مع لاعب قوي يعوض رحيل الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن، بعد فشل ضم ليروي ساني من مانشستر سيتي.

وسبق أن لعب عثمان ديمبلي في الدوري الألماني موسمًا واحدًا، لكن من بوابة بروسيا دورتموند.

ولعب ديمبلي الموسم الماضي مع برشلونة 42 مباراة، سجل فيها 14 هدفًا وصنع 9.