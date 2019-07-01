نادي برشلونة يفكر في الاحتفاظ ببرينس بواتنغ

انتهى عقد المهاجم كيفن-برينس بواتنغ مع برشلونة اليوم الإثنين لكنه لن يعود إلى ناديه ساسولو الإيطالي وربما يهتم النادي الكتالوني بالتعاقد معه مجددًا.

وضم بطل إسبانيا لاعب منتخب غانا السابق المولود في ألمانيا من ساسولو الإيطالي على سبيل الإعارة في يناير الماضي حتى نهاية الموسم مقابل مليون يورو مع حق الفريق في ضم اللاعب بشكل دائم مقابل 8 ملايين يورو.

وخاض لاعب ميلان السابق 5 مباريات فقط منذ وصوله إلى برشلونة لكنه قد يستمر مع النادي الكتالوني حسبما أعلن المدير الرياضي لساسولو.

وقال جيوفاني كارنيفالي المدير الرياضي للنادي الإيطالي في مقابلة مع صحيفة ”لا غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية إن اللاعب لن يعود إلى ساسولو وإن برشلونة سيهتم بشرائه مرة أخرى بداعي أن اتفاق الإعارة يتضمن خيارًا للشراء بشكل نهائي.

ورد كارنيفالي في رده على سؤال بشأن عودة بواتنغ إلى ساسولو: ”أعتقد أن برشلونة سيتعاقد معه بشكل نهائي ويعيره إلى فريق إسباني آخر، من المحتمل أن يستمر في الليغا“.

ولا يمكن فهم اهتمام برشلونة بضم الدولي الغاني السابق لأسباب رياضية، حيث كان أداء بواتنغ ضعيفًا خلال فترة وجوده في برشلونة، لكن النادي لا يريد خسارة ما دفعه لضم اللاعب.

وسبق لبواتنغ البالغ من العمر 31 عامًا اللعب في صفوف توتنهام هوتسبير وبورتسموث الإنجليزيين وميلان الإيطالي.