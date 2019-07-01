برشلونة يضع شرطًا جديدًا في صفقة إعادة نيمار

تتواصل التقارير التي تتحدث عن صفقة إعادة النجم البرازيلي نيمار إلى نادي برشلونة، بعد موسمين قضاهما في باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن أداء نيمار الرياضي هو أكثر الجوانب التي تهم جماهير وإدارة نادي برشلونة، لكن انخفاض مستوى اللاعب في باريس سان جيرمان يضع الشك حول نيمار.

وأضافت الصحيفة أن إدارة برشلونة لا تريد المخاطرة بإبرام صفقة كبيرة دون التأكد من أن نيمار سيكون على المستوى الذي غادر فيه نادي برشلونة إلى باريس سان جيرمان صيف العام 2017.

وأشارت ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن برشلونة يخطط لوضع بند في صفقة إعادة نيمار، يتضمن جزءًا ماليًا يصرف للاعب بناءً على مستواه وتأثيره مع برشلونة، وذلك للتأكد من أن نيمار سيبذل قصارى جهده.

وتتحدث العديد من التقارير عن عودة نيمار إلى برشلونة، بصفقة مالية بحتة، أو بصفقة تبادلية تشمل فيليب كوتينيو أو عثمان ديمبلي أو صاموئيل أومتيتي.

وانتقل نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى باريس سان جيرمان بعد فسخ عقده مع برشلونة بسداد قيمة الشرط الجزائي، وهي 222 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى على الإطلاق في العالم.

وانضم نيمار إلى برشلونة قادمًا من سانتوس البرازيلي العام 2013، وسجل للفريق 105 أهداف، وصنع 77 في 186 مباراة، وأحرز مع الفريق عدة ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا العام 2015، ولقب الدوري الإسباني مرتين.