وسط أنباء عن رحيلهما.. نيمار ومبابي بطلا الإعلان عن قميص باريس سان جيرمان الجديد (فيديو)

كشف نادي باريس سان جيرمان رسميًّا عن قميصه الجديد للموسم الكروي المقبل 2019-2010، إذ تواجد الثنائي البرازيلي نيمار داسيلفا، والفرنسي كيليان مبابي، في ظل العديد من التكهنات عن رحيلهما في الميركاتو الصيفي الحالي.

وظهر الثنائي في الفيديو الذي نشره باريس سان جيرمان على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“، بالإضافة إلى لاعبين آخرين كماركينيوس وماركو فيراتي، يعلنون فيه عن القميص الجديد للفريق، وهو ما قد يُشير إلى احتمالية استمرار الثنائي بداخل أروقة ملعب ”حدائق الأمراء“.

ويظهر نيمار في الفيديو بظهره وهو يقترب رويدًا رويدًا من القميص الجديد الذي يحمل رقمه ”10“ واسمه إلى أن يصل إليه ويتناوله بيديه، ثم تظهر بضع صور للاعبين آخرين كمبابي وماركينيوس وفيارتي وهم يرتدون القميص الجديد للإعلان عنه.

ومع ازدياد التقارير حول قرب مغادرة نيمار للنادي الباريسي واقترابه من العودة لبرشلونة، ذكرت شبكة ”غلوب سبورت“ العالمية، أن باريس سان جيرمان سيطلب الحصول على مبلغ قيمته 90 مليون جنية إسترليني أي حوالي 100 مليون يورو، بالإضافة إلى الحصول على خدمات أحد هؤلاء اللاعبين الثلاثة: عثمان ديمبلي، إيفان راكيتيتش، وصامويل أومتيتي.

ويمتد عقد نيمار الحالي مع الفريق الباريسي حتى يونيو 2022؛ ما يسمح لباريس سان جيرمان بالمزايدة على سعر اللاعب هذا الصيف.

ورحل نيمار عن صفوف النادي الكتالوني إلى سان جيرمان، في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو، في صفقة هي الأغلى في تاريخ الساحرة المستديرة.

فيما ذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن مبابي وضع شروطًا للبقاء مع باريس سان جيرمان في الفترة المقبلة، على رأسها عدم رحيل نيمار عن صفوف الفريق.

ويرى مبابي أن رحيل نيمار عن الفريق سيقلل من فرصه في المنافسة على الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وهو ما دفعه إلى المطالبة ببقائه رغم الخلافات التي تجمع بينهما.