خطوة أولى نحو ريال مدريد.. كيليان مبابي يرفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، السبت، أن المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، يرفض محاولات إدارة ناديه لتجديد عقده مع النادي العاصمي.

ووفقًا لصحيفة ”ماركا“، فإن إدارة باريس سان جيرمان تحاول إقناع مبابي بتجديد عقده، الذي ينتهي بعد 3 سنوات (2022).

وبحسب الصحيفة الإسبانية، رفض مبابي، البالغ من العمر 20 عامًا، تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، يعتبر خطوة أولى في طريقه للانتقال إلى ريال مدريد.

وأضافت ”ماركا“، “ أن رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان هذا الموسم يبدو مستحيلًا، على الأقل بعد تصريحات رئيس النادي ناصر الخليفي، لكن في الصيف المقبل سيبقى في العقد عامان فقط، مما قد يُغير من الأمور حول مستقبله“.

وبحسب الصحيفة المقربة من أسوار ريال مدريد، فإن مبابي كان يتوقع الكثير بعد انضمامه إلى باريس سان جيرمان صيف العام 2017، لكنه وجد نفسه يتوج فقط بالألقاب المحلية، في حين يفشل الفريق في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

ويرتبط ريال مدريد بالتعاقد مع مبابي، وقد أثار اللاعب الشاب الجدل حول مستقبله عندما قال قبل أسابيع في حفل فوزه بجائزتي هداف وأفضل لاعب في الدوري الفرنسي، إنه يريد تحمل مسؤوليات أكبر، سواء مع فريقه أو في نادٍ آخر، مما اعتبره الكثيرون إشارة قوية إلى رغبة مبابي في الرحيل عن باريس سان جيرمان.

وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان من موناكو، صيف العام 2017، مقابل 180 مليون يورو.