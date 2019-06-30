ريال مدريد يطلب لعب 3 جولات أولى في الدوري الإسباني خارج ملعبه

ذكرت صحيفة ”آس“ أن ريال مدريد طلب من رابطة الدوري الإسباني لعب الجولات الثلاثة الأولى من الدوري الإسباني موسم 2019-2020 خارج ملعبه بسبب الأشغال الجارية في ملعب سانتياغو بيرنابيو ”
وستجرى قرعة الدوري الإسباني موسم 2019-2020 يوم 4 تموز / يوليوز القادم.
وسبق لأتلتيكو مدريد أن قدم نفس الطلب قبل موسمين ولعب الجولات الأولى خارج ملعبه.
ويعرف ملعب سانتياغو بيرنابيو بداية أشغال تجديده والتي ستستمر لمدة 3 سنوات ونصف في أكبر تغيير يعرفه الملعب الشهير في العاصمة الإسبانية مدريد.
وستجرى القرعة وفق الشرط الجديد الذي طلبه ريال مدريد والقاضي بكونه سيلعب أول 3 جولات خارج ملعب سانتياغو بيرنابيو ولن يستضيف أول لقاء سوى في الجولة الرابعة.