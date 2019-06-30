ريال مدريد يطلب لعب 3 جولات أولى في الدوري الإسباني خارج ملعبه

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ستجرى القرعة وفق الشرط الجديد الذي طلبه ريال مدريد والقاضي بكونه سيلعب أول 3 جولات خارج ملعب سانتياغو بيرنابيو ولن يستضيف أول لقاء سوى في الجولة الرابعة.