تقارير: رئيس توتنهام يعرض كريستيان إريكسن على ريال مدريد

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن دانييل ليفي، رئيس نادي توتنهام، اتصل بآنخيل سانشيز، المدير العام لريال مدريد، وعرض عليه نجم وسط الفريق الدولي الدنماركي، كريستيان إريكسن.

وحسب صحيفة ”ماركا“، فرئيس توتنهام سبق أن طلب مبلغ 150 مليون يورو للتخلي عن لاعب الوسط الذي ينتهي عقده صيف 2020، لكنه تراجع خوفًا من رحيل اللاعب مجانًا بعد نهاية عقده.

وطالب ليفي بمبلغ 70 مليون يورو من ريال مدريد كون اللاعب يرغب في اللعب في فريق العاصمة الإسبانية، وذكرت تقارير إعلامية بريطانية أنه يبحث بالفعل عن منزل في مدريد تحسبًا للرحيل.

ويعتبر ريال مدريد مبلغ 70 مليون يورو كثيرًا على لاعب ينتهي عقده بعد موسم ولا يرغب في دفع أكثر من 50 مليون يورو.

وفي ظل صعوبة التعاقد مع الفرنسي بول بوغبا، الذي يرفض مانشستر يونايتد بيعه ويطالب بمبالغ خيالية للتخلي عنه بالإضافة لمنافسة يوفنتوس على الصفقة اتجه ريال مدريد نحو الهولندي فان دي بيك، لاعب أياكس، والدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام.