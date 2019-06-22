هاري كين نجم توتنهام يعلن زواجه من صديقة طفولته في حفل سري (صور)

شارك هاري كين، نجم توتنهام الإنجليزي، صور زفافه على صديقة طفولته كاتي غودلاند، بعد زواجهما في منتجع مجهول.

ونشر كين صور الزفاف عبر صفحته على موقع ”تويتر“، وتم الاحتفاظ بموقع الحفل سرًا من قبل الزوجين.

تظهر إحدى الصور كين، وهو يرتدي سترة بيضاء وربطة عنق سوداء، ويقبل جبين زوجته، وفي صورة أخرى كان يحملها والبحر من خلفهما.

وكتب كين على ”تويتر“: ”أخيرًا تزوجت من أفضل صديقة لي! أحبك“.

لا يزال موقع حفل الزفاف غير معروف، لكن الصور تظهر خلفية خلابة بشكل مذهل، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وأرسل زملاء كين تهانيهم للعروسين، فكتب فابيان ديلف لاعب خط الوسط: ”تهانينا لكم جميعًا“.

وقدم نجم الغولف روري ماكلروي وقائد منتخب إنجلترا السابق جون تيري تهنئتهما، وأضاف روبي كين مهاجم توتنهام السابق: ”تهانينا لكما! أتمنى لكما مستقبلًا رائعًا معًا“.

اقترح كين الزواج على غودلاند في يوليو 2017، عندما كانا في عطلة معًا في بربادوس، وأنجبا طفلين، وهما إيفي جين كين وفيفيان جين كين، التي ولدت في أغسطس من العام الماضي.