تاكيفوسا كوبو يودع جماهير ناديه الياباني قبل الانضمام إلى ريال مدريد (فيديو وصور)

حرص نادي إف سي طوكيو الياباني اليوم السبت، على إقامة حفل كبير لتوديع موهبته اليابانية تاكيفوسا كوبو، 18 عامًا، الذي سينتقل إلى فريقه الجديد ريال مدريد.

ورغم أن الأمطار هطلت بغزارة على ملعب النادي، إستاد اجيناموتو، في العاصمة اليابانية طوكيو، ولكن هذا لم يمنع إدارة النادي من تنظيم الحفل بعد نهاية مباراة فريقي إف سي طوكيو ويوكوهاما إف مارينوس، التي انتهت بفوز صاحب الأرض ينتيجة 4-2، ضمن منافسات الأسبوع الـ17 من الدوري الياباني.

وألقى كوبو، المعروف في بلاده بلقب ”ميسي اليابان“، كلمة التوديع لفريقه الذي لعب معه منذ منتصف 2015، وأيضًا ودع الفريق المقابل يوكوهاما إف مارينوس، الذي لعب معه بنظام الإعارة في 2018.

"Japanese Messi" Takefusa Kubo gets his FC Tokyo send-off before he joins Real Madrid ???? pic.twitter.com/Q2UX8WZ3hV — B/R Football (@brfootball) June 29, 2019

وقال كوبو: ”على الرغم من أن الفترة التي قضيتها مع طوكيو قصيرة للغاية، إلا أنني لن أنسى الوقت الممتع مع الفريق، ولن أنسى أيضًا فترة اللعب مع يوكوهاما التي كانت رائعة، شكرًا لكم“.

وأضاف: ”لقد وصلت إلى ما وصلت إليه بفضلكم، لم أقرر ما أردت قوله لكم، لكن بعد مشاهدة فيديو توديعي، جالت بخاطري أمور كثيرة لم أكن أعرف أن أحدًا سيأتي لحضور حفل توديعي في ظل هذه الأمطار لكنني ممتن جدًا لكل من بذل جهدًا للتواجد هنا“.

????| Takefusa Kubo given an impressive send-off by FC Tokyo ahead of his move to Real Madrid. pic.twitter.com/j7CdZ6Cav1 — RMOnly (@ReaIMadridOnly) June 29, 2019

وتابع: ”أعتذر على إبقائكم تحت الأمطار، من الآن فصاعدًا لن أكون تاكيفوسا كوبو لاعب نادي طوكيو، وإنما لاعبه السابق لكنني سأحمل معي كبرياء هذا النادي وعندما أمر بظروف صعبة سأنظر لفيديو اليوم ليرفع من معنوياتي“.

يذكر أن ”ميسي اليابان“ سينضم أولًا لصفوف الفريق الملكي للرديف، تحت قيادة المدرب الإسباني، ونجم هجوم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا سابقًا، راؤول غونزاليس.