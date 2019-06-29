تاكيفوسا كوبو يودع جماهير ناديه الياباني قبل الانضمام إلى ريال مدريد (فيديو وصور)

تاكيفوسا كوبو يودع جماهير ناديه الياباني قبل الانضمام إلى ريال مدريد (فيديو وصور)

المصدر: فريق التحرير

حرص نادي إف سي طوكيو الياباني اليوم السبت، على إقامة حفل كبير لتوديع موهبته اليابانية تاكيفوسا كوبو، 18 عامًا، الذي سينتقل إلى فريقه الجديد ريال مدريد.

ورغم أن الأمطار هطلت بغزارة على ملعب النادي، إستاد اجيناموتو، في العاصمة اليابانية طوكيو، ولكن هذا لم يمنع إدارة النادي من تنظيم الحفل بعد نهاية مباراة فريقي إف سي طوكيو ويوكوهاما إف مارينوس، التي انتهت بفوز صاحب الأرض ينتيجة 4-2، ضمن منافسات الأسبوع الـ17 من الدوري الياباني.

وألقى كوبو، المعروف في بلاده بلقب ”ميسي اليابان“، كلمة التوديع لفريقه الذي لعب معه منذ منتصف 2015، وأيضًا ودع الفريق المقابل يوكوهاما إف مارينوس، الذي لعب معه بنظام الإعارة في 2018.

وقال كوبو: ”على الرغم من أن الفترة التي قضيتها مع طوكيو قصيرة للغاية، إلا أنني لن أنسى الوقت الممتع مع الفريق، ولن أنسى أيضًا فترة اللعب مع يوكوهاما التي كانت رائعة، شكرًا لكم“.

وأضاف: ”لقد وصلت إلى ما وصلت إليه بفضلكم، لم أقرر ما أردت قوله لكم، لكن بعد مشاهدة فيديو توديعي، جالت بخاطري أمور كثيرة لم أكن أعرف أن أحدًا سيأتي لحضور حفل توديعي في ظل هذه الأمطار لكنني ممتن جدًا لكل من بذل جهدًا للتواجد هنا“.

وتابع: ”أعتذر على إبقائكم تحت الأمطار، من الآن فصاعدًا لن أكون تاكيفوسا كوبو لاعب نادي طوكيو، وإنما لاعبه السابق لكنني سأحمل معي كبرياء هذا النادي وعندما أمر بظروف صعبة سأنظر لفيديو اليوم ليرفع من معنوياتي“.

يذكر أن ”ميسي اليابان“ سينضم أولًا لصفوف الفريق الملكي للرديف، تحت قيادة المدرب الإسباني، ونجم هجوم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا سابقًا، راؤول غونزاليس.

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