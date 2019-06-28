أتلتيكو مدريد يتوصل لاتفاق مع بديل فيليبي لويس

وجد أتلتيكو مدريد بديلا لظهيره الأيسر البرازيلي فيليبي لويس بعدما توصل لاتفاق مع مواطنه رينان لودي ظهير أيسر أتلتيكو باراناينسي البرازيلي.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن اللاعب البالغ عمره 21 عاما خاض 49 مباراة رسمية مع الفريق البرازيلي، حيث سجل أربعة أهداف وصنع ثمانية تمريرات حاسمة.

ويملك لودي قدرات رائعة رغم صغر سنه وحاليا هو الخيار الوحيد على الأقل أمام أتليتكو في مركز الظهير الأيسر خاصة وأن عقد لويس ينتهي يوم الأحد المقبل.

وتعاقد أتلتيكو بالفعل مع لاعب الوسط الإسباني ماركوس لورينتي من جاره ريال مدريد كما يتفاوض مع البرتغالي جواو فيلكس مقابل صفقة يتردد أنها ستكلف النادي الإسباني 120 مليون يورو.

وسيكون فيلكس صاحب رابع أغلى صفقة انتقال في التاريخ بعد نيمار الذي ضمه باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في 2017 وكيليان مبابي (180 مليون يورو) وفيليب كوتينيو (142 مليون جنيه إسترليني أي ما يوازي 180 مليون دولار) ومتفوقا على عثمان ديمبلي (105 ملايين يورو).