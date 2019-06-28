برشلونة وأتلتيكو مدريد يدخلان في مفاوضات مباشرة بشأن غريزمان

يقترب أنطوان غريزمان من الانتقال إلى برشلونة هذا الصيف مع بدء أتلتيكو مدريد وبرشلونة المفاوضات بشأن المهاجم الفرنسي بالفعل.

وأعلن غريزمان الفائز مع فرنسا بكأس العالم 2018 في روسيا أنه سيغادر أتلتيكو مدريد في، مايو/آيار الماضي، بعد 5 سنوات قضاها في النادي المدريدي.

وذكرت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، اليوم الجمعة، أنه كان هناك اجتماع بين ممثلي برشلونة وأتلتيكو الأسبوع الماضي في محاولة للتوصل إلى اتفاق بشأن انضمام المهاجم إلى كامب نو.

وسيتقلّص الشرط الجزائي في عقد غريزمان مع أتلتيكو من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو في الأول من يوليو/ تموز المقبل.

ولا تزال المحادثات جارية بين الناديين مع أمل برشلونة بخفض تكلفة الصفقة من خلال دخول أحد لاعبيه في الصفقة بانتقاله إلى أتلتيكو.

ويسعى الأرجنتيني دييغو سيموني المدير الفني لأتلتيكو إلى ضم نيلسون سيميدو، لكن برشلونة ليس مستعدًا حاليًا للسماح للمدافع البرتغالي بالرحيل.

وتقول ”ليكيب“ إن غريزمان سينضم إلى برشلونة في صفقة مدتها 5 سنوات يحصل بموجبها على 17 مليون يورو سنويًا وهو رقم أقل مما كان يحصل عليه في أتلتيكو.