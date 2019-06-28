باريس سان جيرمان يبدأ رحلة التنازل أمام نيمار وبرشلونة

بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رحلة التنازل عن مطالبه المالية لبيع البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي يرغب بشدة في العودة إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني.

وقالت صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية إن مسؤولي باريس سان جيرمان تراجعوا عن القيمة التي كانوا يطلبونها سابقًا لبيع نيمار، وهي 300 مليون يورو، وأصبح الآن 222 مليون يورو، وهو نفس المقابل الذي انتقل به نيمار إلى نادي العاصمة الفرنسية قبل عامين.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان بعد فسخ عقده مع برشلونة بسداد قيمة الشرط الجزائي، وهي 222 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى على الإطلاق في العالم.

وأضافت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن إدارة باريس سان جيرمان لا تريد الخسارة في صفقة نيمار، ومستعدة لبيع اللاعب بنفس القيمة التي دفعتها في صيف 2017.

وأكدت أن المفاوضات لا تزال جارية بين الأطراف ذات الصلة في الصفقة، بعد أن أبدى نيمار رغبته في العودة إلى برشلونة، إلا أن الأخير وضع 3 شروط لقبول ذلك، وهي خفض راتبه السنوي، والتنازل عن القضية التي رفعها ضد النادي الكتالوني، وأخيرًا الاعتذار عن قراره بالرحيل.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن نيمار لا يمانع على الإطلاق في تلبية مطالب برشلونة، في ظل عدم رغبته بالاستمرار في باريس سان جيرمان.