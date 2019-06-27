تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية.. صفقة ثلاثية تحسم عودة نيمار إلى برشلونة ومانشستر يونايتد يرفض جنون ليستر سيتي

مرة أخرى، ولن تكون الأخيرة، احتل البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي مساحات واسعة من تغطية الصحافة الأوروبية والعالمية، اليوم الخميس، في ظل عودته المرتقبة إلى نادي برشلونة الإسباني.

مفاوضات وتصريحات

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن نادي باريس سان جيرمان طلب اثنين من لاعبي برشلونة مقابل بيع نيمار.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن باريس سان جيرمان يرغب في استعارة الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي، لمدة عام بنية الشراء، إضافة إلى التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو، بشكل نهائي، وذلك في صفقة تبادلية ثلاثية مع برشلونة.

ومضت تقول: ”بدأت المفاوضات بالفعل بين الطرفين، في العملية نيمار، وهناك تفاؤل حول المضي قدمًا والوصول إلى نتائج ترضي جميع الأطراف، يعلم مسؤولو باريس سان جيرمان أن نيمار لا يريد العودة إلى باريس، ويرغب في ارتداء قميص برشلونة مجددًا، ولكن ذلك لن يضعف موقفهم التفاوضي مع مسؤولي البلوغرانا“.

وتابعت بقولها: ”يعتبر كوتينيو خيارًا مثاليًا في تلك الصفقة، لأنه ضمن المشروع المستقبلي لباريس سان جيرمان، ولن يكون له مكان في برشلونة مع قدوم نيمار، وفي نفس الوقت فإن بطل فرنسا يرغب في استعارة ديمبلي، بنية الشراء لأسباب مالية، في تكرار لما فعله النادي الباريسي مع كيليان مبابي، الذي استعاره من موناكو لمدة عام، قبل شرائه بـ180 مليون يورو“.

وأكدت الصحيفة الكتالونية، المقربة من إدارة برشلونة، أن المفاوضات تشهد مراحل حساسة ومعقدة للغاية، وفي بعض الأحيان لا يبدي باريس سان جيرمان أي مرونة في ملف نيمار، ولكن هذا لا يمنع برشلونة من المضي قدمًا لتحقيق الهدف النهائي، وهو ظهور نيمار مجددًا في ”كامب نو“.

وأكدت نفس الصحيفة أن والدة نيمار وشقيقته تقومان حاليًا بإعداد السكن الجديد للنجم البرازيلي في المدينة، وبالتحديد في حي ”بيدرالبيس“، الذي يعشقه نيمار، وأوصى مواطنه آرثر ميلو بالسكن فيه، عندما انتقل إلى برشلونة من جريميو البرازيلي في يوليو 2018.

ولكن نائب رئيس نادي برشلونة خرج بتصريحات مثيرة للجدل حول عودة نيمار.

وقال جوردي كاردونر، النائب الأول لرئيس برشلونة: ”ليس صحيحًا أن برشلونة قلق بشأن التعاقد مع نيمار، في الواقع إنها عملية لم نقم بمعالجتها، ولا نعرف ما إذا كانت ستؤتي ثمارها“.

وواصل النائب الأول لرئيس برشلونة: ”هناك أشياء ما زلت لا أفهمها بشأن رحيل نيمار عن برشلونة، والنادي لم يقم بأي خطوة لإعادته، لكن علينا دراسة العديد من الأشياء وتغيير السيناريوهات للنظر في شيء ما، إنه لاعب رائع، وقمت بالفعل بتقييم تقدمه، والآن لا يمكننا إجراء أي تقييمات“.

مانشستر يونايتد ينسحب من سباق ماغواير

كشفت تقارير صحفية الموقف النهائي لنادي مانشستر يونايتد من التعاقد مع هاري ماغواير، نجم دفاع ليستر سيتي والمنتخب الإنجليزي.

وقالت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية: إن إدارة مانشستر يونايتد قررت الانسحاب تمامًا من صفقة ماغواير، نتيجة مغالاة ليستر سيتي في مطالبه المادية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ليستر طلبت 90 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 10 ملايين إسترليني أخرى في صورة حوافز، مقابل بيع ماغواير، وهو ما رفضه مسؤولو مانشستر يونايتد، الذين يشعرون بالصدمة من مطالب ليستر المالية.

وتابعت بقولها: ”لا يزال مانشستر سيتي في سباق ضم ماغواير إلى صفوفه، حيث يسعى الإسباني بيب غوارديولا لضم اللاعب، لتعويض رحيل القائد البلجيكي السابق فنسنت كومباني إلى نادي أندرلخت، ولكن من غير الواضح ما إذا كان مانشستر سيتي سيكون مستعدًا لدفع 100 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على خدمات الدولي الإنجليزي“.

وأردفت بقولها: ”يخشى ماغواير، البالغ من العمر 26 عامًا، أن يغالي مسؤولو ليستر سيتي في مقابل بيعه، مما يؤدي إلى إفشال انتقاله إلى مانشستر سيتي، بعد انسحاب مانشستر يونايتد من السباق“.

ونوهت الصحيفة إلى أن نجاح مانشستر يونايتد في حسم صفقة وان بيساكا، لاعب كريستال بالاس، مقابل 45 مليون جنيه إسترليني، تسبب أيضًا في تراجع مسؤولي النادي عن ضم ماغواير، خاصة مع المغالاة المالية الشديدة من جانب ليستر سيتي.

ليفربول يبدأ الميركاتو

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رسميًا، أولى صفقاته الصيفية، بعد توصله لاتفاق مع زفولة الهولندي لضم لاعبه فان دن بيرغ.

وأوضح الموقع الرسمي لليفربول أن إدارة الريدز اتفقت على ضم دن بيرغ بعقد طويل الأمد مدته 6 مواسم.

وأصبح فان دن بيرغ، البالغ من العمر 17 عامًا، ثالث لاعب هولندي في ليفربول، بعد الثنائي فيرجيل فان ديك، وجورجينو فينالدوم.

وقال فان دن بيرغ: ”إنه شعور رائع بالنسبة لي، فهو أكبر نادٍ في العالم.. حلمي أصبح حقيقة.. أنا متحمس جدًا“.

وأضاف: ”لقد انضم أكثر من لاعب تابع لأكاديمية النادي للفريق الأول.. إنه أمر لا يصدق، خاصة عندما يحدث في الأندية الكبرى“.

وعن مدربه الجديد، الألماني يورغن كلوب، قال اللاعب الهولندي: ”بالطبع كلوب شخص رائع، وواحد من أسباب نجاح النادي مؤخرًا، وأيضًا أحد الأسباب التي دفعتني للتواجد هنا“.

وواصل: ”أعتقد أن هذا هو أفضل مكان بالنسبة لي للتطور، وأتمنى أن ألعب الكثير من المباريات هنا“.

وشارك فان دن بيرغ في 15 مباراة في الدوري الهولندي موسم 2018/2019، علمًا أنه يلعب لمنتخب هولندا تحت 19 عامًا.

يوفنتوس يحسم الاتفاق مع دي ليخت

كشفت تقارير صحفية تفاصيل الاتفاق النهائي بين نادي يوفنتوس والمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب أياكس أمستردام.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي: إن يوفنتوس أنهى جميع التفاصيل الخاصة بعقد دي ليخت مع البيانكونيري، والتي تتضمن حصول اللاعب، البالغ من العمر 19 عامًا، على راتب سنوي 8 ملايين يورو، إضافة إلى حوافز تبلغ 4 ملايين يورو.

وأكد الموقع المتخصص في سوق الانتقالات، أن هناك شرطًا جزائيًّا في عقد دي ليخت بقيمة 150 مليون يورو.

ميلان يدخل سباق فيدال

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن نادي ميلان الإيطالي يرغب بشدة في الحصول على خدمات نجم نادي برشلونة، التشيلي أرتورو فيدال.

وأشارت الصحيفة، اليوم الخميس، إلى أن مسؤولي ميلان يراقبون موقف فيدال في برشلونة، بعد التقارير التي أشارت إلى احتمال رحيل اللاعب عن البلوغرانا، في ظل اهتمام أندية إيطالية به، وعلى رأسهم إنتر ميلان.

وشارك فيدال الموسم الماضي في 53 مباراة مع برشلونة، وأحرز 3 أهداف وصنع 7 أخرى، وحجز موقعًا أساسيًا في التشكيل، مما يجعل مسألة الاستغناء عنه ”غير منطقية“ إلى حد كبير.