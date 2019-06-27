نائب رئيس نادي برشلونة: لم نفاوض باريس سان جيرمان بشأن نيمار

أكد جوردي كاردونر النائب الأول لرئيس نادي برشلونة الإسباني، أن النجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، يريد العودة إلى النادي الكتالوني في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ويتردد على نطاق واسع أن برشلونة كذلك يفكر في إعادة نيمار إلى صفوفه، بعد أن فشل بتعويضه رغم التعاقد مع فيليب كوتينيو وعثمان ديمبلي.

ونقلت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ عن كاردونر قوله:“نيمار يريد العودة إلى برشلونة وقال ذلك، لكن برشلونة لم يطرح الأمر على الطاولة“.

وأضاف كاردونر:“ليس صحيحًا أن برشلونة قلق بشأن التعاقد مع نيمار، في الواقع إنها عملية لم نقم بمعالجتها، ولا نعرف ما إذا كانت ستؤتي بثمارها“.

وواصل النائب الأول لرئيس برشلونة:“هناك أشياء ما زلت لا أفهمها بشأن رحيل نيمار عن برشلونة، والنادي لم يقم بأي خطوة لإعادته، لكن علينا دراسة العديد من الأشياء وتغيير السيناريوهات للنظر في شيء ما، إنه لاعب رائع، وقمت بالفعل بتقييم تقدمه، والآن لا يمكننا إجراء أي تقييمات“.

وذكرت تقارير إسبانية أن نيمار أبلغ ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان أنه لا يريد اللعب مجددًا في الفريق ويريد العودة إلى برشلونة، بعد موسمين من صفقة رحيله عن الفريق مقابل 222 مليون يورو.

وانضم نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى برشلونة قادمًا من سانتوس البرازيلي العام 2013، وسجل للفريق 105 أهداف، وصنع 77 في 186 مباراة، وأحرز مع الفريق عدة ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا العام 2015، ولقب الدوري الإسباني مرتين.