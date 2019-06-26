رسميًا.. رئيس برشلونة يطلق ”العملية نيمار“

قالت تقارير صحفية إن مفاوضات انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى برشلونة الإسباني دخلت الإطار الرسمي خلال الساعات القليلة الماضية.

وأشارت صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية إلى أن رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، بدأ بالفعل المفاوضات الرسمية مع إدارة باريس سان جيرمان لاستعادة نيمار.

وأكدت أن بارتوميو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان للتفاوض حول ضم نيمار إلى العملاق الكتالوني.

ووصفت الصحيفة الفرنسية واسعة الانتشار، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، هذا التطور بأنه يعني انطلاق ”العملية نيمار“ بشكل رسمي بين إدارتي برشلونة وباريس سان جيرمان.

وتابعت بقولها: ”من المنتظر أن يكون هناك لقاء مباشر بين بارتوميو والخليفي، لإذابة الجليد في العلاقات بين الطرفين، وللتفاوض حول صفقة عودة نيمار إلى برشلونة، بعد رحيله قبل عامين عن البلوغرانا إلى البي إس جي، مقابل 222 مليون يورو، قيمة فسخ عقده مع البارسا“.

وأعلن نيمار أنه يريد العودة إلى برشلونة مرة أخرى، مبديًا ندمه على قرار الرحيل الذي اتخذه في صيف 2017 إلى سان جيرمان.

وأشارت تقارير إلى أن باريس سان جيرمان يشترط الحصول على 300 مليون يورو مقابل بيع نيمار، وهو رقم ”تعجيزي“، كون قيمة اللاعب تراجعت كثيرًا في الفترة الماضية، نتيجة الإصابات المتكررة، واتهامه بالاغتصاب.

وأكدت تقارير أخرى أن برشلونة يريد إدخال البرازيلي فيليب كوتينيو في صفقة استعادة نيمار، بحيث ينتقل كوتينيو إلى سان جيرمان إضافة إلى 100 مليون يورو، مقابل عودة قائد السليساو السابق إلى ”كامب نو“.