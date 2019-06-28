نادي برشلونة يحدد قيمة بيع عثمان ديمبلي

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن نادي برشلونة كشف عن المبلغ الذي يريد الحصول عليه، حال رغبة أي نادٍ في الحصول على خدمات نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن إدارة برشلونة لازالت تراهن على ديمبلي الذي انضم للنادي الكتالوني منذ نحو عامين، ورغم تعرضه لانتقادات خاصة، بسبب مواقفه غير الاحترافية التي تورط بها إلى جانب إصاباته المتكررة.

وأوضحت الصحيفة المقربة من أسوار برشلونة أن إدارة النادي أبلغت موسى سيسوكو، وكيل أعمال ديمبلي، بأن أي نادٍ يريد الحصول على خدمات موكله، عليه أن يدفع 400 مليون يورو، وهي قيمة فسخ عقد اللاعب مع النادي.

وأشارت ”موندو ديبورتيفو“ إلى أن المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، يعرف أن ديمبلي في حاجة إلى النضج أكثر للحفاظ على مستوى معين من التألق.

وارتبط ديمبلي، البالغ من العمر 22 عامًا، بالانتقال إلى ليفربول الإنجليزي، كما تردد أن برشلونة قد يدخله في صفقة تبادلية لإعادة النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.

وانضم ديمبلي إلى برشلونة صيف العام 2017، قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 125 مليون يورو (رسوم ثابتة)، وسجل مع النادي الكتالوني 18 هدفًا وصنع 17 في 65 مباراة، علمًا أن عقده مع برشلونة يمتد حتى صيف 2022.