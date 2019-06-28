عناوين الصحف الرياضية العالمية.. مستقبل نيمار وكأس العالم للسيدات (صور)

شكل كأس العالم للسيدات فرنسا وأمم أوروبا تحت 21 عامًا وكوبا أمريكا وصفقات الأندية الكبرى، أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الجمعة.

كما لا تزال الصحف الرياضية تتابع قضية البرازيلي نيمار وعودته لبرشلونة وتعاقدات ريال مدريد المهتم حاليًا بالهولندي دي بيك.

وفيما يلي عناوين أبرز الصحف الرياضية العالمية لليوم الجمعة، 28 يونيو.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بتأهل منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا لنهائي أمم أوروبا بعد الفوز على فرنسا 4/1، وكتبت ”أنتم كبار يا شباب“.

كما تحدثت عن صفقة ريال مدريد القادمة وكتبت ”50 مليون مقابل فان دي بيك“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بأخبار عودة نيمار لبرشلونة.

سبورت

اهتمت الصحيفة بحوارها مع روبيرت مورينو المدرب الجديد لمنتخب إسبانيا، والذي قال: ”أملك فريقًا كبيرًا قادرًا على الفوز بأمم أوروبا“.

كما اهتمت بآخر تطورات قضية عودة نيمار لبرشلونة في ظل تصريحات نائب رئيس الفريق.

كما تحدثت عن كوبا أمريكا ومواجهة ميسي والأرجنتين لفنزويلا في دور ربع النهائي.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أولى صفقات برشلونة الهولندي دي يونغ والحارس البرازيلي نيتو، وكتبت ”الأوائل“.

كما اهتمت بتصريحات نائب رئيس برشلونة حول نيمار، وكتبت ”نيمار يرغب في العودة لكن لم نتفاوض مع باريس سان جيرمان“.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل المنتخب الإسباني تحت 21 عامًا لنهائي أمم أوروبا بعد تجاوز منتخب فرنسا.

أس

تحدثت الصحيفة عن تأهل المنتخب الإسباني تحت 21 عامًا لنهائي أمم أوروبا، بعد تجاوزه منتخب فرنسا، وسيقابل ألمانيا في النهائي.

كما اهتمت بتصريحات برشلونة حول قضية عودة البرازيلي نيمار.

كما اهتمت بالراتب الذي سيتقاضاه الياباني كوبو في ريال مدريد، وكتبت: ”كوبو سيتقاضى راتبًا فلكيًا، مليوني يورو.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب إنجلترا للسيدات لنصف نهائي كأس العالم فرنسا 2019، بعد تجاوز منتخب النرويج، وكتبت ”البرونز ذهب خاص“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الفرنسي للسيدات أمام الولايات المتحدة الأمريكية حامل اللقب، في دور الـ16 بكأس العالم للسيدات، وكتبت ”غزو الغرب“.

كما تحدثت عن إقصاء المنتخب الفرنسي تحت 21 عامًا من نصف نهائي أمم أوروبا على يد المنتخب الإسباني، وكتبت ”درس للزرق“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

تحدثت الصحيفة عن صفقات إنتر ميلان في الصيف الحالي ورغبته في ضم لوكاكو، وكتبت ”إنتر ميلان قاتل“.

كما اهتمت برغبة روما في التعاقد مع غونزالو هيغواين، وكتبت ”روما الآن هيغواين ملائم“.

توتو سبورت

تحدثت الصحيفة عن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، وكتبت ”إنتر ميلان عرض 70 مليون يورو من أجل لوكاكو“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بصفقة الفرنسي آدريان رابيو، وكتبت ”يوفنتوس والماما“، في إشارة لتدخل والدة اللاعب ووكيلة أعماله في الصفقة وتلاعبها مع الفريق.

الصحيفة اهتمت أيضًا بأخبار تعاقدات الفرق الإيطالية.