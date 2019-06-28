داني سيبايوس يرفض الرحيل النهائي عن ريال مدريد

يقود داني سيبايوس النجم الإسباني الشاب منتخب بلاده تحت 21 عامًا في أمم أوروبا، وتمكن من الوصول للنهائي بعد إقصاء المنتخب الفرنسي، كما ضمنوا التأهل لمسابقة كرة القدم في الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020.

ويقدم سيبايوس مستوى مميزًا ومرشحًا برفقة مواطنه نجم وسط نابولي المطلوب من ريال مدريد فابيان رويز للفوز بلقب أفضل لاعب في الدورة المقامة في إيطاليا.

ويعتبر سيبايوس لاعب المنتخب الإسباني الأول أيضًا أحد أكثر لاعبي ريال مدريد المطلوبين في سوق الانتقالات، حيث ترغب عدة فرق في ضمه أبرزها آرسنال وإشبيلية وميلان، كما كان مطروحًا ليكون ضمن صفقة كريستيان إريكسن لاعب توتنهام.

ويرفض اللاعب الرحيل عن ريال مدريد وقال بعد التأهل للنهائي: ”لا أريد أن يبيعني ريال مدريد، ما سيأتي بعد ذلك أتخيله الآن، أريد أن أستمتع بكرة القدم وأشعر بأني مهم أينما كنت، لديّ الكثير من كرة القدم بداخلي والعام القادم سيكون أفضل في مسيرتي“.

واعترف سيبايوس بأنه لم يقدم مستوىً جيدًا وقال: ”أستمتع حاليًا في أمم أوروبا وأردت فعلًا أن أظهر ما أملكه، لم يكن موسمًا جيدًا بالنسبة لي، لكني كنت متحمسًا، وأردت تقديم الأفضل الموسم لم ينتهِ بالنسبة لي“.

وبحسب صحيفة ”أس“ ففكرة اللاعب أن يخرج معارًا لموسم ثم يعود لريال مدريد، حيث يأمل في أن ينجح بالفريق الملكي مستقبلًا.