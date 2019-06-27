خطوة جديدة من أسرة نيمار تقرب اللاعب من الانتقال لبرشلونة

قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن انضمام البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى برشلونة الإسباني، أصبح مسألة محسومة تمامًا، وتنتظر انتهاء المفاوضات بين الناديين فقط.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن والدة نيمار وشقيقته متواجدتان بالفعل في مدينة برشلونة حاليًا، استعدادًا لوصول النجم البرازيلي المرتقب، وعودته مرة أخرى إلى صفوف البلوغرانا.

وأكدت سبورت الكتالونية، المقربة من إدارة برشلونة، أن والدة نيمار وشقيقته تقومان حاليًا بإعداد السكن الجديد للنجم البرازيلي في المدينة، وبالتحديد في حي ”بيدرالبيس“، الذي يعشقه نيمار، وأوصى مواطنه أرثر ميلو بالسكن فيه، عندما انتقل إلى برشلونة من جريميو البرازيلي في يويلو 2018.

وتابعت الصحيفة بقولها: ”يثق نيمار في أن الأسبوع المقبل سيكون حاسمًا بالنسبة لعملية عودته إلى برشلونة مرة أخرى، حيث سيقوم مدير أعماله بالاجتماع مع مسؤولي باريس سان جيرمان، من أجل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، في ظل رغبة نيمار في الرحيل، والعودة إلى البارسا مرة أخرى“.

ورحل نيمار عن برشلونة في صيف 2017، إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليونًا قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وأشارت تقارير إلى أن عودة نيمار ستكون عملية معقدة للغاية، في ظل مطالب سان جيرمان المالية، واحتمال دخول البرازيلي كوتينيو والفرنسي عثمان ديمبلي، نجمي البارسا، في صفقة تبادلية ثلاثية.