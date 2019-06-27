أتلتيكو مدريد يريد لاعبًا ثانيًا من ريال مدريد

يدرس أتلتيكو مدريد التعاقد مع خاميس رودريغيز من غريمه التقليدي ريال مدريد رغم اهتمام نابولي بالدولي الكولومبي.

وقال برنامج ”El Larguero“ في محطة ”كادينا سير“ الإذاعية الإسبانية إن اسم رودريغيز مطروح على طاولة أتلتيكو واللاعب ذاته لا يمانع في الانتقال إلى أتلتيكو خاصة أنه يريد البقاء في مدريد وعدم الرحيل عنها ما يسهل عملية انتقاله لجار ريال مدريد وغريمه المحلي.

وفي حال انتقال رودريغيز إلى أتلتيكو مدريد، فسوف يتبع نفس المسار الذي سلكه ماركوس يورينتي المنتقل من ريال مدريد إلى أتلتيكو.

واختار بايرن ميونخ الألماني عدم ضم لاعب كولومبيا من ريال مدريد بعقد ثابت بعد إعارة استمرت عامين رغم أن رودريغيز سجل 15 هدفًا وصنع 20 في 67 مباراة بجميع المسابقات مع بايرن لكنه وجد صعوبة في اللعب تحت قيادة المدرب الحالي نيكو كوفاتش.

وحتى يستطيع أتلتيكو الحصول على خدمات رودريغيز يحتاج إلى بيع أحد لاعبيه أنخيل كوريا أو فيتولو.

مفاوضات مع نابولي

ورغم أن نابولي أبرز المهتمين بضم رودريغيز بفضل وجود المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي المؤمن بقدرات لاعبه السابق، إلا أن عرض أتلتيكو قد يفسد انتقاله إلى إيطاليا في ظل رغبة اللاعب البقاء في مدريد.

وأبدى نابولي اهتمامه بضم رودريغيز لدرجة أن رئيس النادي أوريليو دي لورينتيس لا يمانع في منحه القميص رقم 10 الذي تم رفعه من النادي منذ رحيل دييغو مارادونا قبل نحو 30 عامًا.

وقال دي لورينتيس إن ناديه لا يرغب في ضم ماورو إيكاردي من إنتر ميلان، لكنه يسعى للتعاقد مع رودريغيز لكن المفاوضات مع ريال مدريد بشأن قيمة الصفقة أجلت حسمها.