ريال مدريد وتشيلسي يقتربان من إتمام صفقة جديدة

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى اقتراب ريال مدريد من التوصل لاتفاق مع تشيلسي بشأن ماتيو كوفاسيتش المعار للنادي الإنجليزي، وذلك بعد انتقال إيدن هازارد من تشيلسي للنادي الملكي.

وقالت صحيفة AS الإسبانية يوم الخميس، إنه لم يتم التوصل بعد إلى نقطة اتفاق بين الناديين بشأن قيمة تحويل الإعارة إلى انتقال نهائي، إذ يريد ريال مدريد الحصول على 50 مليون يورو مقابل لاعبه الكرواتي الدولي.

وكثَّف تشيلسي محادثاته مع ريال مدريد هذا الأسبوع ولديه مهلة حتى الـ 30 من يونيو/حزيران الحالي لإنهاء الصفقة خاصة وأن فترة إعارته تنتهي في هذا التاريخ.

وفي ظل فرض عقوبة على تشيلسي من قبل الاتحاد الدولي (الفيفا) تحرمه من التعاقدات يسعى النادي اللندني إلى تعجيل إجراءات التعاقد مع كوفاسيتش قبل الأحد المقبل.

ويريد الدولي الكرواتي الاستمرار في تشيلسي حيث قضى عامًا جيدًا خاض خلالها 52 مباراة دون أن يسجل أي هدف وصنع اثنين.

ولن يجد اللاعب أي فرصة للمشاركة في المباريات في ريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي، لذلك فلن يجد سبيلًا سوى البقاء في تشيلسي.

وانتقل هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد لذلك لا يريد النادي الإنجليزي التفريط في المزيد من اللاعبين في ظل عقوبة الفيفا.