غوارديولا يريد لاعب ريال مدريد في مانشستر سيتي

ذكرت صحيفة “ ماركا “ في عددها الصادر اليوم الخميس أن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يراقب وضعية نجم وسط ريال مدريد الدولي الإسباني إيسكو ولازال يرغب في ضمه.

وحسب الصحيفة فالمدرب السابق لبرشلونة يعتقد أن نجم وسط ريال مدريد يوافق أسلوبه كمدرب ويعتبر أفضل من يعوض الإسباني دافيد سيلفا والذي تتحدث عدة أخبار عن رغبته في الرحيل هذا الصيف.

ولم يجر مانشستر سيتي أي صفقات كبيرة هذا الصيف وتشير عدة تقارير لرغبته دفع 70 مليون يورو مبلغ الشرط الجزائي في عقد الدولي الإسباني رودري وسط ارتكاز أتليتكو مدريد لتعويض البرازيلي المخضرم فيرناندينهو.

كما يحاول المدرب الإسباني خطف المدافع الدولي الإنجليزي هاري ماغوير لاعب ليستر سيتي من جاره مانشستر يونايتد.

وتبقى رغبة إيسكو ووضعيته في ريال مدريد هي العائق في طريق المدرب بيب غوارديولا حيث يرغب زيدان في الحفاظ عليه وأخبر الإدارة بقراره لكن فلورنتينو بيريز رئيس الفريق الملكي يعتقد أن عرضًا مغريًا في حدود 80 مليون يورو يفتح الباب لخروج النجم البالغ 27 سنة.

ويعتبر مانشستر سيتي فريقًا مثاليا لإيسكو لكونه سيكون أساسيًا في خطة بيب غوارديولا في موسم ينتهي بأمم أوروبا 2020، حيث يعتبر أحد العناصر الأساسية للمنتخب الإسباني.