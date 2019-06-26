أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: نيمار يقدم إعلانًا جديدًا.. وميلان يحتفل بعيد ميلاد أسطورته

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

أندريه غوميز يحتفل بانتقاله النهائي

نشر أندريه غوميز، لاعب نادي برشلونة فيديو لأبرز أهدافه، وكان نادي برشلونة قد أعلن عن بيع اللاعب لنادي إيفرتون بشكل نهائي، بعدما انضم على سبيل الإعارة قبل ذلك.

دينيس سواريز وسط أولاده

نشر دينيس سواريز، لاعب نادي الأرسنال صورًا له عبر صفحته الشخصية، خلال زيارته لأكاديميته الخاصة، وعلق سواريز أعلى الصور قائلًا: ”أحبكم يا أولادي“.

قميص دي خيا يفجر سعادة طفل

نشر الحارس الإسباني، دي خيا، حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد، فيديو عبر صفحته الشخصية لأحد الأطفال أثناء تلقيه هدية، وعند فتحها وجد أنها قميص حارس مانشستر يونايتد، وهو ما فجر سعادة الطفل.

برافو يحتفل بذكرى فوز تشيلي بكوبا أميركا

نشر كلاوديو برافو، حارس مرمى منتخب تشيلي، صورًا لتتويج المنتخب التشيلي بلقب كأس كوبا أميركا في النسخة الماضية، وعلق اللاعب قائلًا: ”يوم مثل اليوم كأس الأبطال المئوية، كل شيء ممكن، لا تنسى يومًا مثل اليوم، كأس الأبطال المئوية كل شيء ممكن، لا تنسى“.

فاران في جزيرة منعزلة

حرص الفرنسي رافائيل فاران، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، على نشر صورة له عبر صفحته الشخصية أثناء قضائه عطلته السنوية بأحد الجزر وسط البحار.

نيمار يقدم إعلانًا جديدًا

نشر نيمار داسيلفا، النجم البرازيلي ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة له عبر صفحته الشخصية أثناء تقديمه إعلانًا لراعي كأس العالم للسيدات والمقامة الحالية بدولة فرنسا.

ميلان يحتفل بعيد ميلاد أسطورته

حرصت الصفحة الرسمية لنادي إيه سي ميلان الإيطالي على الاحتفال بعيد ميلاد أسطورة النادي والمدرب الحالي للفريق باولو مالديني، والذي أتم اليوم عامه الحادي والخمسين، وقالت الصفحة: ”المدير الفني لدينا يبلغ 51 عامًا اليوم، عيد ميلاد سعيد يا باولو“.

”فيفا“ يحيي ذكرى فويه

حرصت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم على إحياء ذكرى رحيل اللاعب الكاميروني فيفيان فويه، حيث نشرت الصفحة صورة للاعب وعلقت قائلة: ”في مثل هذا اليوم من عام 2003 سقط الكاميروني مارك فيفيان فويه، وتوفي بشكل مفاجئ على أرض الملعب خلال مباراة نصف نهائي كأس القارات بين الكاميرون وكولومبيا في ليون“.

عمرو وردة يطالب الجمهور بالتوقف

نشر عمرو وردة، لاعب المنتخب المصري، والذي تم استبعاده اليوم من صفوف الفراعنة لأسباب سلوكية، صورة له وهو رافع يديه، كطلب منه لدى البعض بالتوقف عن الهجوم الجماهيري ضده.

الزمالك ينعي والد ميدو

حرصت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على توجيه العزاء لوالد نجم الفريق السابق أحمد حسام ميدو، والذي وافته المنية صباح اليوم وقالت الصفحة: ”ينعي نادي الزمالك ببالغ الحزن والأسى والد لاعبنا ومدربنا السابق أحمد حسام ميدو، الذي وافته المنية اليوم، راجين من المولى أن يتغمده بواسع رحمته“.