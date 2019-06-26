مقابل 126 مليون يورو.. بنفيكا يعلن توصله لاتفاق مع أتلتيكو مدريد بشأن جواو فيليكس

أعلن نادى بنفيكا البرتغالي تلقيه خطابًا رسميًا من أتلتيكو مدريد الإسباني يبلغه فيه بتقديم عرض يصل إلى 126 مليون يورو للتعاقد مع النجم الشاب جواو فيليكس خلال فترة الانتقالات الجارية.

ومن المنتظر إعلان الصفقة رسميًا خلال الساعات المقبلة، مقابل 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع بنفيكا بالإضافة إلى 6 ملايين أخرى كمصروفات.

وسيحصل اللاعب الشاب على عقد سنوي بقيمة 6 ملايين يورو لمدة 5 مواسم.

ويرغب دييغو سيميوني في التعاقد مع فيليكس لتعويض رحيل أنطوان غريزمان.

فيليكس نجح في تسجيل 20 هدف وصناعة 11 في 43 مباراة بقميص بنفيكا الموسم الماضي.