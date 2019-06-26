تطورات عودة نيمار إلى نادي برشلونة.. اللاعب يبدأ التفاوض الودي مع ناصر الخليفي ويهدد بالتصعيد

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن البرازيلي نيمار دا سيلفا بدأ التفاوض ”الودي“ مع مسؤولي باريس سان جيرمان الفرنسي، لحسم عودته إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، إلى أن نيمار يرغب في الوصول إلى حل ودي مع القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، للعودة إلى برشلونة.

وأكدت أن نيمار طلب بالفعل من الخليفي التفاوض مع برشلونة من أجل عودته إلى البلوغرانا الموسم المقبل، وألمح إلى ضرورة حسم الصفقة قبل يوم الـ8 من يوليو المقبل، وإلا فإنه سيلجأ إلى خطوات تصعيدية ضد باريس سان جيرمان.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية إن نيمار حسم موقفه تمامًا، وأبلغ مسؤولي سان جيرمان رسميًّا برحيله عن الفريق، ورغبته في الانتقال إلى برشلونة.

وأضافت في تقرير، اليوم الأربعاء، أن نيمار يرغب في عدم إثارة أي مشكلات خاصة به حاليًّا، حتى ينتهي منتخب البرازيل من مشواره في بطولة كوبا أمريكا، المقامة حاليًّا في البرازيل.

وأبرزت: ”العلاقة بين نيمار وباريس سان جيرمان انتهت تمامًا، هي الآن وصلت إلى مرحلة الطلاق الذي لا رجعة فيه، في ظل رغبة اللاعب البرازيلي، وتصريحات الخليفي، الذي أكد استمرار كيليان مبابي في صفوف النادي، ولم يتحدث عن نيمار على الإطلاق بشكل مباشر“.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البارسا.

وأعرب نيمار عن ندمه على تلك الخطوة، وقال في رسالة إلى ناصر الخليفي إنه لا يريد الاستمرار في باريس سان جيرمان، ويرغب في العودة إلى منزله، الذي لم يكن يتعيَّن عليه مغادرته أبدًا.